El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros, sin anunciarlo ni darle publicidad, un acuerdo para autorizar a Radio Televisión Española (RTVE) «un incremento del endeudamiento». Además, «se modifican los presupuestos de explotación y de capital de RTVE correspondientes al ejercicio 2023, prorrogados al 2026», según la lista de acuerdos adoptados en el Consejo.

Este alivio para las cuentas de la cadena pública se produce no sólo en plena campaña electoral y a unos días de las elecciones del 29 de noviembre, sino también después de que la SEPI, accionista único de RTVE, inyectara este año otros 90 millones de euros extra a la cadena, como publicó este diario.

La cúpula de la cadena pública solicitó esos fondos a la SEPI antes del verano y se les fueron concedidos, habiendo utilizado ya una parte de ellos. En años anteriores, RTVE también ha recibido aportaciones extra de la SEPI para hacer frente a gastos como los derechos de emisión en televisión de las olimpiadas o los mundiales de fútbol.

Fuentes internas explicaron a este diario que los presupuestos de RTVE están congelados desde 2023, al estar prorrogados los Presupuestos Generales por la falta de apoyos de Pedro Sánchez en el Congreso para sacarlos adelante. Por eso, las cuentas quedan obsoletas para afrontar estos gastos extraordinarios.

El nuevo acuerdo aprobado por el Gobierno para autorizar a RTVE a incrementar su deuda se produce cuando las cuentas de la cadena están en entredicho. Primero, porque la deuda sigue subiendo y ya supera los 500 millones de euros.

Y segundo, por el conflicto del IVA que mantiene RTVE con la Agencia Tributaria. Según el auditor de la cadena pública, el agujero en las cuentas de RTVE roza los 1.000 millones de euros por las reclamaciones de Hacienda a cuenta del IVA, conflicto que viene de la época de Cristóbal Montoro y el Gobierno de Mariano Rajoy —afecta también a las públicas autonómicas—.

RTVE contabiliza en sus cuentas estas reclamaciones de Hacienda como deuda a cobrar, pese a que se está a la espera de que los tribunales decidan quién tiene razón. Sin embargo, las normas de contabilidad obligan a contabilizar esas reclamaciones como gasto, lo que implica que RTVE tendría un quebranto de casi 1.000 millones —según el auditor— y la cadena estuviera en quiebra.

Para salvar esta situación, el Gobierno aprobó un real decreto que trasladaba a la Administración central el pago de esa deuda en caso de que RTVE perdiera en los tribunales. Pero a la hora de convalidar ese real decreto en el Congreso, el Gobierno no consiguió los apoyos y fue rechazado.

José Pablo López, presidente de RTVE, ha defendido en sus comparecencias en el Congreso que la situación económica de la cadena pública es buena y no hay riesgo económico.

López presentó unos resultados en 2025 con superávit de 55 millones de euros. Además, ha explicado que los 63 millones de euros que se pidieron a la SEPI en 2025 no se utilizaron finalmente durante el ejercicio.