Han pasado ya varios días desde la dimisión de Jensen Huang como consejero delegado de NVIDIA y la presentación de unos resultados históricos. Sin embargo, el fabricante estadounidense de semiconductores sigue dando que hablar. Esta vez, no sólo por sus cifras récord, sino por el dinero que las grandes compañías tecnológicas están dispuestas a movilizar para hacerse con sus chips de inteligencia artificial.

La carrera ha llegado hasta el punto de que algunas empresas necesitan recurrir a financiación multimillonaria para adquirir los equipos con los que construirán sus próximos centros de datos. SpaceX, la compañía de Elon Musk, ha comprometido una operación de unos 40.000 millones de dólares para arrendar GPU de NVIDIA y otros equipos, mientras el empresario se distancia públicamente del movimiento MAGA de Donald Trump.

Pero la operación de Musk podría no ser la última. Pablo Vega, experto en finanzas de Roams, apunta a tres compañías que podrían protagonizar las próximas grandes compras de chips de NVIDIA: Nebius, Nscale y Lambda. El analista considera que la clave para 2027 no estará únicamente en la demanda, sino en la capacidad de estas empresas para financiar los proyectos que ya tienen comprometidos.

La primera incógnita es qué compañía anunciará el próximo gran contrato de GPU de NVIDIA. Vega identifica a los proveedores de infraestructura que ya tienen clientes para la capacidad que pretenden instalar. «Lo más probable es que el nuevo pedido sea superior a 5.000 millones de dólares y llegue de proveedores que ya tienen clientes para esa capacidad», añade.

Las cifras que maneja el experto dan una idea del tamaño de las inversiones previstas. Nebius calcula que destinará entre 40.000 y 45.000 millones de dólares a infraestructura en 2027 y tiene previsto comenzar a prestar servicio a Meta a principios de ese año.

Por su parte, Nscale ya ha encargado equipos para cumplir sus contratos con Anthropic, valorados en hasta 44.600 millones de dólares. Su situación es diferente: aunque cuenta con compromisos comerciales, todavía debe conseguir financiación adicional para afrontar los pagos previstos para 2027.

Vega añade una tercera empresa a la lista: Lambda, que también mantiene un acuerdo con Anthropic. No obstante, el analista insiste en que todavía se desconoce qué proveedor anunciará el próximo pedido de GPU de semejante tamaño.

El dato es relevante porque no se trata simplemente de empresas que quieran invertir en inteligencia artificial. Son proveedores que necesitan ampliar su capacidad para atender acuerdos comerciales y que, por tanto, deben convertir sus planes en instalaciones operativas.

Nscale necesita dinero en 2027

La financiación es precisamente uno de los principales obstáculos para ejecutar esas inversiones. Parte de los pedidos de equipos de Nscale son irrevocables y la compañía reconoce que necesita fondos adicionales para afrontar sus pagos de 2027.

Por otro lado, OpenAI también estudia distintas vías para financiar un programa de infraestructura a ocho años. En este sentido, es probable que veamos más operaciones como la de SpaceX, que en octubre anunció un compromiso vinculante con una entidad gestionada por Apollo para arrendar GPU y otros equipos por unos 40.000 millones de dólares.

El cierre estaba sujeto a condiciones y las entregas se preveían para el primer semestre de 2027. «Para el comprador, el atractivo es poder instalar los equipos y repartir los pagos a lo largo de varios años», añade el experto.

La fórmula permite a los compradores disponer de capacidad de computación sin tener que desembolsar inmediatamente todo el valor de los equipos. La operación de SpaceX muestra el volumen de financiación que pueden requerir los proyectos de inteligencia artificial y sirve de referencia para los acuerdos que Vega considera posibles durante los próximos meses.

Billones previstos, pero no asegurados

El crecimiento de NVIDIA ayuda a explicar el interés por asegurar sus equipos. La compañía ingresó 115.800 millones de dólares en el trimestre cerrado en octubre de 2026, un 103% más que un año antes, y prevé alcanzar los 130.000 millones en el siguiente trimestre.

Su negocio de centros de datos, directamente vinculado a la expansión de la inteligencia artificial, aportó 107.600 millones de dólares a la facturación trimestral. Sin embargo, Vega distingue las cifras ya registradas de las previsiones para los próximos ejercicios.

El experto introduce una cautela respecto a una de las cifras más ambiciosas que ha manejado NVIDIA: el billón de dólares de potencial de ventas de sus plataformas Blackwell y Rubin. En este sentido, una previsión de ventas potenciales no garantiza que todos los clientes hayan formalizado sus pedidos ni que dispongan del dinero necesario para pagarlos.

Entre los proyectos conocidos figura el de Amazon Web Services (AWS), que prevé desplegar dos millones de GPU entre 2027 y 2028. Vega advierte de que todavía se desconoce cómo se repartirán esas instalaciones entre ambos años.

En el caso de Nscale, la situación es distinta: ya existen compromisos de compra irrevocables, aunque parte de la financiación para afrontarlos continúa pendiente.

Lo que está claro es que el gran beneficiario seguirá siendo Nvidia. Rubin podría generarle 40.000 millones de dólares en ventas de procesadores y equipos de red.

Esa cantidad equivaldría aproximadamente a dos tercios de la inversión total de 60.000 millones de dólares necesaria para una instalación de esas características. Si esas ventas alcanzan el margen bruto del 71% al 72% previsto por NVIDIA para el siguiente trimestre, el cálculo de Vega arroja entre 28.400 y 28.800 millones de dólares de beneficio bruto.

La última cuestión es cuánto de ese crecimiento futuro ya está descontado por los analistas. Recordemos que, antes de la publicación de los resultados, el consenso esperaba algo más de 125.000 millones de dólares de ingresos para el trimestre que concluye en enero de 2027, mientras que NVIDIA situó su previsión central en 130.000 millones.

Además, según destaca Vega, la compañía elevó del 70% al 75% el crecimiento que espera para su ejercicio fiscal 2028, que termina en enero de ese año.

Sin embargo, el consenso público no permite identificar qué parte de esas previsiones corresponde a cada cliente. «Lo que justificaría revisar previsiones sería que AWS concentrase más entregas en 2027 o que Nscale consiguiese financiar y adelantar un tramo de su contrato con Anthropic: en ambos casos cambiaría cuánto puede facturar NVIDIA durante el ejercicio».

Así, Nebius, Nscale y Lambda aparecen como posibles protagonistas de nuevos pedidos, mientras que AWS y Nscale concentran dos de las claves que podrían alterar las previsiones de ingresos de NVIDIA.