Nvidia cerró el tercer trimestre de su ejercicio fiscal 2027 con un beneficio neto de 65.287 millones de dólares, un 105% más que un año antes, y unos ingresos de 115.844 millones, lo que supone un crecimiento interanual del 103%. Las cifras superan las expectativas de los analistas, que anticipaban un aumento de la facturación del 91,4%, según las estimaciones recogidas por XTB. La compañía también presentó unas previsiones de ingresos de 130.000 millones de dólares, con un margen de variación del 3%, para el cuarto trimestre.

Los resultados llegan en uno de los momentos más delicados de la historia reciente del fabricante de semiconductores. Son los primeros desde la dimisión de su fundador y consejero delegado, Jensen Huang, anunciada el pasado 12 de noviembre, y coinciden con un creciente cuestionamiento del modelo de inversión que ha impulsado las bolsas estadounidenses durante los últimos cuatro años.

La publicación de las cuentas estuvo precedida por una fuerte corrección de las compañías tecnológicas. El Nasdaq había retrocedido un 2,7% en la sesión anterior, mientras que las bolsas europeas resistieron mejor gracias a su menor exposición al sector tecnológico. Nvidia, por su parte, acumulaba una caída cercana al 24% en noviembre, en un contexto de ventas generalizadas entre los fabricantes de semiconductores.

La atención de los inversores no se limita a la evolución de los ingresos o los beneficios. El mercado busca respuestas sobre la continuidad de la estrategia de Nvidia, su exposición a China y la capacidad de la compañía para sostener su crecimiento sin el ejecutivo que dirigió su transformación en el principal proveedor de infraestructura para inteligencia artificial.

Centros de datos como impulsor clave

El negocio de centros de datos volvió a concentrar la mayor parte del crecimiento. Sus ingresos alcanzaron los 107.600 millones de dólares, un 110% más que un año antes y un 21% por encima del trimestre anterior. Esta división representó aproximadamente el 92,9% de la facturación total, lo que pone de manifiesto la dependencia de Nvidia de las inversiones en infraestructura de inteligencia artificial.

La compañía registró un beneficio operativo de 77.520 millones de dólares, un 115% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. El margen bruto se situó en el 74,8%, frente al 73,4% de un año antes, mientras que el beneficio diluido por acción ascendió a 2,70 dólares, con un incremento interanual del 108%.

La evolución de los ingresos también superó las expectativas del mercado. Antes de conocerse las cuentas, el consenso recogido por XTB anticipaba un crecimiento interanual del 91,4%, frente al 105,85% registrado en el trimestre anterior. Finalmente, Nvidia consiguió elevar su facturación un 103%, una tasa que, aunque inferior a la del trimestre precedente, mantiene un ritmo de expansión extraordinario.

La compañía también ofreció unas perspectivas de crecimiento para el cuarto trimestre, en el que espera alcanzar unos ingresos de 130.000 millones de dólares, con una variación del 3%. Esta previsión incluye una semana adicional respecto a un trimestre convencional y no contempla ingresos procedentes de la venta de capacidad de computación para centros de datos a China.

En el apartado tecnológico, Nvidia destacó el despliegue de Vera Rubin NVL72, su nueva plataforma de computación para inteligencia artificial. La compañía aseguró que ha comenzado a distribuir estos sistemas a socios como CoreWeave, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure y Nebius.

«Nuestro impulso es real. Nvidia es un líder tecnológico excepcional, impulsado por la constante innovación de nuestro equipo», afirmó Colette Kress, consejera delegada interina y directora financiera de la compañía. La directiva destacó que Vera Rubin ha tenido un comienzo especialmente sólido y que la hoja de ruta tecnológica avanza según lo previsto.

Salida de Huang

La dimisión de Jensen Huang ha añadido una nueva fuente de incertidumbre a un sector que ya estaba sometido a una elevada presión bursátil. Nvidia ha situado provisionalmente al frente de la compañía a Colette Kress, hasta ahora directora financiera, mientras afronta el reto de garantizar la continuidad de su estrategia.

«La caída de Nvidia, cerca de un 24% en lo que va de noviembre, refleja la corrección general del sector y la incertidumbre en torno a Jensen Huang», señala Aníbal San Miguel, gestor de Tesys, que recuerda que el índice PHLX Semiconductor (SOX) acumulaba un retroceso del 10% en el mes.

La reacción bursátil también ha puesto de manifiesto la importancia que los inversores atribuían al liderazgo de Huang. San Miguel considera que su salida obliga a revisar cómo se valora el riesgo de dependencia de una persona clave en compañías cuyo desarrollo estratégico ha estado estrechamente vinculado a su fundador.

A esta incertidumbre se suma el endurecimiento del entorno comercial entre Estados Unidos y China, que amenaza con restringir el acceso a determinados mercados y tecnologías avanzadas. Según XTB, los ingresos procedentes de China, incluido Hong Kong, representaron aproximadamente el 8,2% de la facturación de Nvidia en el trimestre anterior.

La firma advierte, no obstante, de que este desglose responde a la ubicación de los clientes y no necesariamente al destino final de los semiconductores. En un contexto de mayores controles comerciales, la evolución de este negocio constituye otro foco de atención para el mercado. La decisión de Nvidia de excluir los ingresos de computación para centros de datos procedentes de China de sus previsiones para el cuarto trimestre refuerza la importancia de esta incertidumbre.

Invertir o ganar con la IA

La corrección bursátil también está evidenciando diferencias entre los distintos modelos de negocio vinculados a la inteligencia artificial. Según los datos aportados por Tesys, AWS aumentó sus ingresos un 39% en el trimestre cerrado en septiembre, hasta 46.000 millones de dólares, con un beneficio operativo de 17.800 millones. Azure registró un crecimiento del 48%, hasta 33.200 millones, mientras que Google Cloud duplicó su facturación, hasta 30.700 millones.

La situación contrasta con la de las denominadas neoclouds, proveedores especializados en infraestructura para inteligencia artificial que todavía no han conseguido alcanzar la rentabilidad neta. CoreWeave y Nebius acumularon pérdidas contables conjuntas de 747 millones de dólares en el mismo trimestre, sobre unos ingresos combinados de 4.640 millones.

La diferencia también reside en la diversificación. Mientras que las grandes plataformas cuentan con negocios consolidados de publicidad, software o comercio electrónico, Nvidia depende de manera creciente de la demanda de infraestructura para inteligencia artificial. En el trimestre recién presentado, los centros de datos representaron cerca del 93% de sus ingresos.

Esta concentración convierte las decisiones de inversión de las grandes tecnológicas en un factor determinante para la evolución futura del fabricante de semiconductores.

El debate sobre la sostenibilidad de estas inversiones coincide, además, con la salida a bolsa prevista de Anthropic, cuyo estreno en el Nasdaq está programado para el 19 de noviembre.