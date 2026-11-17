Nvidia no contempla por el momento el regreso de Jensen Huang a la dirección de la compañía. El consejo de administración del gigante estadounidense de los semiconductores ha descartado estudiar su reincorporación como consejero delegado, pese a la creciente campaña de apoyo impulsada por destacadas figuras de Silicon Valley y respaldada públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La prioridad de la multinacional es completar la investigación independiente abierta sobre las relaciones personales de Huang y determinar si alguna de ellas pudo comprometer información confidencial o representar un riesgo para la seguridad nacional estadounidense.

El cofundador de Nvidia abandonó la presidencia ejecutiva y su puesto en el consejo la semana pasada, después de que trascendieran informaciones sobre relaciones extramatrimoniales con empleadas de la compañía y con una empresaria china presuntamente vinculada a los servicios de inteligencia de Pekín. Estas últimas sospechas siguen bajo investigación y no se han establecido públicamente como hechos probados.

La negativa del consejo llega en plena movilización de parte de la industria tecnológica para recuperar al ejecutivo que convirtió Nvidia en uno de los grandes protagonistas del auge de la inteligencia artificial.

Una petición pública a favor de su restitución ha superado las 180.000 firmas y cuenta con el respaldo de Elon Musk, consejero delegado de Tesla y SpaceX, y Tim Sweeney, máximo responsable de Epic Games, entre otras figuras del sector.

Donald Trump también se ha mostrado favorable a la posibilidad de que Huang regrese a la compañía, al considerar que su reincorporación no sería una mala idea.

Sin embargo, los administradores de Nvidia mantienen el foco en la investigación encargada al despacho Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, que deberá esclarecer si las relaciones del antiguo consejero delegado pudieron poner en peligro secretos empresariales o intereses estratégicos estadounidenses.

Presentación de resultados

La compañía afronta ahora una prueba decisiva con la publicación de sus resultados trimestrales este martes, que estarán acompañados por su primera conferencia con inversores sin Huang desde su salida a Bolsa hace 27 años.

Será Colette Kress, hasta ahora directora financiera y actual consejera delegada interina, quien asuma el protagonismo en una cita en la que los inversores buscarán respuestas sobre el futuro de la empresa, la continuidad de su estrategia y la sostenibilidad de la demanda de chips para inteligencia artificial.

El mercado también vigilará si Nvidia puede mantener su crecimiento sin el ejecutivo que durante más de tres décadas dirigió sus relaciones con los principales clientes, proveedores e inversores del sector tecnológico.