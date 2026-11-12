Nvidia afronta una de las mayores crisis de su historia reciente. El consejo de administración del gigante de los semiconductores está trabajando con una firma externa para identificar posibles sustitutos de su fundador y consejero delegado, Jensen Huang, tras conocerse dos presuntas relaciones extramatrimoniales que han puesto en cuestión su continuidad al frente de la compañía.

Según informa Europa Press, citando a Bloomberg, el consejo estudia incluso la posibilidad de nombrar un consejero delegado interino mientras encuentra un reemplazo definitivo. Por el momento, Nvidia no ha confirmado la destitución de Huang.

Medio billón en dos días

La crisis llega en un momento de enorme presión bursátil. Nvidia ha perdido cerca de 500.000 millones de dólares de capitalización en apenas dos sesiones, mientras los inversores intentan calibrar el impacto de las informaciones sobre su consejero delegado.

La incertidumbre se ha intensificado este jueves, con caídas próximas al 7% en la negociación previa a la apertura de Wall Street, según los datos recogidos por Europa Press. El mercado teme que una eventual salida de Huang pueda alterar la estrategia de una compañía que se ha convertido en uno de los principales beneficiarios del auge mundial de la inteligencia artificial.

Desde XTB consideran que la posible destitución de Jensen Huang representa un problema mucho mayor que el daño reputacional provocado por las revelaciones sobre su vida privada.

La firma señala que, mientras Huang permaneciera en el cargo, el escándalo podría haberse ido diluyendo con el tiempo. Sin embargo, su salida cambiaría parte de la tesis de inversión de Nvidia, dado que el éxito de la compañía ha estado estrechamente ligado a su fundador.

El análisis destaca especialmente su capacidad de innovación y liderazgo en un sector tecnológico en el que perder ventaja frente a los competidores puede resultar determinante.

Posibles sustitutos

Entre los nombres que aparecen como posibles sucesores figuran Colette Kress, actual directora financiera de Nvidia, e Ian Buck, veterano de la compañía y responsable de su negocio de centros de datos.

La sucesión presenta dificultades adicionales por la estructura de gestión impulsada por Huang, con alrededor de 60 ejecutivos que le reportan directamente, según Financial Times.La salida del fundador no supondría necesariamente el fin del liderazgo tecnológico de Nvidia, pero abriría una etapa de incertidumbre sobre su estrategia futura.