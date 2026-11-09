Nvidia se desploma más de un 6% en Bolsa tras trascender la relación extramarital de su CEO con una supuesta espía china

La tecnológica estadounidense Nvidia ha sufrido un verdadero descalabro bursátil este lunes tras trascender este fin de semana que su director ejecutivo, Jensen Huang, ha mantenido una relación extramarital -reconocida por él mismo- con una joven que está bajo investigación de los servicios de inteligencia estadounidenses por espiar para China.

A las dos horas de haber arrancado la sesión bursátil en el Nasdaq, las acciones de la firma se devalúan un 6,3%, hasta los 176 dólares por título, en lo que supone el peor retroceso este año tras el que se produjo el pasado cinco de noviembre, cuando todas las grandes compañías vinculadas a la Inteligencia Artificial cedieron en los mercados debido a las tensiones regulatorias para con los centros de datos en EE.UU. y los temores a una desinversión masiva.

Durante esa jornada Nvidia cayó más de un 9%. Y menos de un mes después, la tecnológica vuelve a sufrir un varapalo, aunque esta vez las causas son bien distintas. Todo empezó con una exclusiva del New York Times que hacía referencia a una posible injerencia en la cúpula de la compañía, y a partir de ahí la prensa anglosajona fue desenmarañando el caso hasta que este fin de semana se hizo público que Huang había mantenido una relación extramatrimonial con Alice Huang, una joven empresaria de origen chino que estaría siendo investigada por los servicios de espionaje estadounidenses; supuestamente, por ser una agente al servicio de Pekín.

El caso es que durante el fin de semana el aludido confirmó que esa relación existió y la propia empresa anunció que está realizando una investigación «interna e independiente» sobre las relaciones de su CEO con esta supuesta espía, aunque ello no es óbice para que la compañía asegure mantener la «confianza» en el directivo. Además, desde Nvidia afirman que no tienen constancia de que se haya producido una brecha de seguridad.

El caso ha escalado hasta el punto de que tanto la Casa Blanca como Pekín han intervenido. Los primeros, por boca del presidente Donald Trump, que en declaraciones a los medios ha asegurado que, en su opinión, Huang debe seguir al frente de la compañía. En una declaración muy breve, el magnate se ha limitado a decir que aún no ha hablado con el aludido sobre ello y que «solo» sabe «que es buena persona», además de «un tipo honorable».

Ahora bien, fiel a su estilo imprevisible, el presidente estadounidense ha añadido un enigmático «nunca se sabe lo que está pasando», de lo que se deduce que no descarta que el empresario de origen taiwanés haya sido objeto de una trampa sentimental. Sea como fuere, parece claro que Trump considera que, en el peor de los casos, Huang es una víctima; «Probablemente tenga una excusa», ha afirmado.

Pekín, por su parte, ha negado la mayor, calificando la sospecha de «infundada» y «pura invención». «Ya nos hemos pronunciado sobre este asunto anteriormente. La narrativa de un supuesto espía chino no es más que una difamación y un ataque sin fundamento alguno», ha declarado este lunes un portavoz del Ministerio de Exteriores chino.