Trump apoya a Huang al frente de Nvidia tras su affaire con una presunta espía china: «Es un tipo honorable»

Pocas horas después de que trascendiera que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ha mantenido una relación extramarital -reconocida por él mismo- con una joven que está bajo investigación de los servicios de inteligencia estadounidenses por espiar para China, el presidente Donald Trump ha salido en su defensa asegurando que él cree que debe seguir al frente de la compañía.

«Eso creo. Oh sí, claro». Esa ha sido la respuesta del inquilino de la Casa Blanca ante las preguntas de los periodistas sobre la continuidad del directivo. Lo cierto es que el escándalo le afecta personalmente, pues Huang es su amigo personal y uno de sus grandes valedores. Además de la mayor cotizada del mundo, en estos momentos Nvidia es una de las firmas capitales dentro del objetivo que persigue Washington para adelantarse a Pekín en la carrera por la IA.

En una declaración muy breve, Trump se ha limitado a decir que aún no ha hablado con el aludido sobre ello y que «solo» sabe «que es buena persona», además de «un tipo honorable». Ahora bien, fiel a su estilo imprevisible, el presidente estadounidense ha añadido un enigmático «nunca se sabe lo que está pasando», de lo que se deduce que no descarta que el empresario de origen taiwanés haya sido objeto de una trampa sentimental. Sea como fuere, parece claro que Trump considera que en el peor de los casos Huang es una víctima; «Probablemente tenga una excusa», ha afirmado.

En cuanto a la reacción de Pekín, no ha habido sorpresas. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, ha tildado la acusación -que nació de una exclusiva del New York Times- de «infundada» y ha asegurado que no es más que «pura invención». «Ya nos hemos pronunciado sobre este asunto anteriormente. La narrativa de un supuesto espía chino no es más que una difamación y un ataque sin fundamento alguno», ha declarado.

Hay quien le da más verosimilitud al caso, por ejemplo el propio Consejo de Nvidia, que ayer difundió un comunicado anunciando la apertura de una investigación. En todo caso, desde la compañía dejaron claro que confían en su director ejecutivo y que no creen que se hayan filtrado secretos de la empresa.

Lo que sí parece acreditado es que los servicios secretos de EE.UU. investigan las intenciones de la mujer que mantuvo la relación con el CEO. Se trata de la empresaria china Alice Huang, una joven asentada en Singapur y cuya compañía está vinculada al comercio de chips de inteligencia artificial.