Nvidia ya no quiere limitarse a vender los chips que necesita la inteligencia artificial. La compañía que dirige Jensen Huang está extendiendo sus tentáculos hacia la banca, las telecomunicaciones y la industria, al tiempo que estrecha sus vínculos con las grandes tecnológicas financiando sus proyectos.

El movimiento más reciente llegó el 27 de octubre, cuando Nvidia anunció una inversión de 3.000 millones de dólares en una ampliación de capital de Meta. Ambas compañías también profundizarán su colaboración en Muse, la familia de modelos de inteligencia artificial de Meta. La operación sitúa al fabricante de chips no sólo como proveedor de infraestructura, sino también como inversor en una de las empresas que más recursos están destinando al desarrollo de la IA.

La operación se produce en plena carrera por construir centros de datos y desarrollar modelos capaces de competir con los de OpenAI y Anthropic. Meta prevé invertir entre 135.000 y 145.000 millones de dólares en bienes de capital durante 2026 y esto para Nvidia resulta relevante: participar en la financiación de uno de sus grandes clientes refuerza una relación comercial estratégica

Nvidia más allá de los chips

Si bien, la expansión no se limita a sus grandes clientes tecnológicos. Nvidia también quiere extender sus plataformas de computación y software a sectores como la banca que busca automatizar procesos, entre otras cosas, a través de la inteligencia artificial.

En España destacan BBVA y Santander. El primero anunció que explorará junto a Nvidia nuevas herramientas para mejorar la seguridad, la supervisión y la gobernanza de los agentes de IA, sistemas capaces de ejecutar tareas con distintos grados de autonomía. Santander, por su parte, ha establecido un nuevo marco de colaboración de tres años con Nvidia. Su laboratorio de inteligencia artificial está probando modelos especializados para tareas bancarias, entre ellas la atención al cliente, la prevención del fraude y la detección del blanqueo de capitales.

Pero Nvidia va más allá, con la industria como otro de sus frentes de crecimiento. Nvidia colabora con Siemens y Dassault Systèmes en herramientas de diseño, simulación y fabricación asistidas por inteligencia artificial. Siemens y Nvidia, en particular, están desarrollando aplicaciones para fábricas más autónomas, con proyectos que utilizan IA y gemelos digitales para mejorar la planificación de la producción y adaptar los procesos industriales.

En telecomunicaciones, Nvidia trabaja con Nokia y operadores como BT, Deutsche Telekom, Orange y Elisa para incorporar capacidad de computación e inteligencia artificial a las redes. Si bien dónde ha centrado todos sus esfuerzos, más allá de los chips es en facilitar la financiación de la infraestructura que necesita la inteligencia artificial.

De chips a financiar a los grandes

Anteriormente ya anunció una iniciativa con Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs y KKR para movilizar más de 500.000 millones de dólares de capital de terceros. La compañía podría respaldar hasta 125.000 millones en operaciones potenciales, aunque no se trata de dinero ya desembolsado ni de una aportación comprometida en su totalidad.

El riesgo de esta estrategia se aprecia en CoreWeave, proveedor de infraestructura de IA respaldado por Nvidia, cuya deuda y dificultades en los mercados de crédito han despertado dudas sobre cómo se financiará la expansión del sector. Nvidia mantiene una relación estrecha con la compañía y se ha comprometido a comprar hasta 6.300 millones de dólares de capacidad disponible que CoreWeave no consiga vender bajo determinados acuerdos hasta 2032. Este mecanismo ayuda a respaldar la demanda, pero también expone a Nvidia a los problemas de su propio ecosistema.

Manuel Pinto, responsable de análisis de XTB, aborda esta cuestión a través del concepto de «Nvidia put»: la posibilidad de que la compañía tenga incentivos para apoyar a empresas de su entorno si sus dificultades financieras amenazan los pedidos de chips. No es una garantía de rescate, sino un riesgo que plantea una pregunta de fondo: cuánto del crecimiento de la IA depende de una demanda sostenible y cuánto de la financiación necesaria para mantener las inversiones.

Si los proveedores de infraestructura no consiguen financiar sus centros de datos, podrían retrasar proyectos y reducir sus pedidos. Nvidia se beneficia de la expansión del sector, pero su creciente implicación financiera también puede acercarla a los riesgos que afrontan sus clientes.

Las alianzas con la banca, la industria y las telecomunicaciones amplían los mercados potenciales de Nvidia. Al mismo tiempo, sus inversiones y acuerdos de financiación refuerzan sus vínculos con las empresas que necesitan sus chips. La clave para el mercado será comprobar si el gasto en infraestructura genera retornos suficientes para sostener el crecimiento sin depender de una financiación cada vez mayor.