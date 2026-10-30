La carrera por la inteligencia artificial continúa impulsando los resultados de los fabricantes de semiconductores. SK hynix, uno de los principales proveedores mundiales de memoria para sistemas de IA, registró un beneficio operativo de 83,33 billones de wones en el tercer trimestre de 2026, unos 62.800 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del 632%.

Los ingresos alcanzaron los 104,62 billones de wones, un 328% más que en el mismo periodo del año anterior y un 32% por encima del trimestre precedente. El beneficio neto ascendió a 39,78 billones de wones, un 216% más interanual, según los resultados publicados por la compañía el 28 de octubre.

La rentabilidad también refleja la intensidad del ciclo actual: el margen operativo alcanzó el 80%. La demanda de memoria para centros de datos, junto con el encarecimiento de estos componentes y el mayor peso de los productos de alto valor añadido, está impulsando los márgenes del fabricante surcoreano.

La magnitud de los resultados también ha llamado la atención de los mercados, la acción se disparó un 11% tras conocerse el dato. Lo que más llamó la atención es la visibilidad que SK hynix está obteniendo sobre su demanda futura. La compañía ha firmado acuerdos de suministro a largo plazo con 14 grandes clientes, incluidos proveedores globales de servicios en la nube. Estos contratos cubren más del 50% de su capacidad de producción prevista para 2027 y 2028.

La compañía afirmó que sus chips DRAM y HBM estaban vendidos hasta 2029 y que la demanda de memoria HBM duplicaba el volumen que la compañía podía suministrar. Esta referencia a las ventas hasta 2029 debe distinguirse de los contratos a largo plazo ya formalizados, que cubren más de la mitad de la capacidad de 2027 y 2028.

Según el análisis de XTB, los grandes desarrolladores de inteligencia artificial están reservando capacidad por encima de sus necesidades actuales para garantizar el suministro en los próximos años. La estrategia responde a la dificultad de asegurar componentes críticos en un mercado donde aumentar la producción exige inversiones elevadas y plazos prolongados.

Demasiadas previsiones a futuro

Los expertos consideran que, si la escasez persiste, los proveedores del sector podrían mantener crecimientos de tres dígitos durante los próximos trimestres. Es una previsión condicionada a la evolución de la demanda, los precios y la capacidad productiva, no una garantía de que las tasas actuales vayan a mantenerse.

En este sentido, el principal riesgo para SK Hynix es que la expansión de la capacidad productiva termine provocando un exceso de oferta, presione los precios de la memoria y frene unos beneficios impulsados por la fiebre de la inteligencia artificial. «Si las expectativas del mercado también resultan demasiado optimistas, el ajuste podría trasladarse a la cotización», añaden.

El crecimiento de la demanda no sólo se refleja en el volumen de pedidos, sino también en los precios. En este contexto, los precios medios de la memoria DRAM aumentaron en torno a un 20% y los de NAND en torno a un 20% medio respecto al trimestre anterior. Esta evolución contribuye a explicar la extraordinaria rentabilidad registrada por SK hynix.

La memoria se ha convertido en un componente estratégico para los centros de datos. Los sistemas de inteligencia artificial necesitan procesadores potentes, pero también memoria capaz de suministrarles información a gran velocidad. Si ese flujo resulta insuficiente, el rendimiento del sistema puede quedar limitado incluso cuando dispone de aceleradores de última generación.

Y aquí SK hynix vuelve a ganar. La compañía espera que la HBM4, su nueva generación de memoria de alto ancho de banda, gane protagonismo a partir del cuarto trimestre de 2026. La compañía prevé aumentar su producción para responder al crecimiento de la demanda. Esta brecha entre la oferta y la demanda es precisamente el factor que impulsa el negocio de SK hynix y por eso espera que el desequilibrio entre ambas se prolongue hasta 2030.

La compañía argumenta que la creciente complejidad de los procesos de fabricación y el tiempo necesario para construir nuevas instalaciones dificultan que la oferta siga el ritmo del mercado. Sin embargo, los diferentes analistas consideran que ese horizonte puede resultar demasiado optimista de anticipar con tanta precisión, dada la dificultad de prever la evolución del sector a cuatro años vista.

XTB destaca así una distinción importante: la escasez actual y los contratos ya firmados ofrecen indicios de una demanda sólida, pero no garantizan que las condiciones del mercado se mantengan inalteradas hasta el final de la década.

El dato de los contratos es relevante, pero no elimina los riesgos. Tener más de la mitad de la capacidad futura comprometida proporciona visibilidad sobre una parte de la demanda; no garantiza que los márgenes extraordinarios se mantengan hasta 2028 ni que la escasez vaya a durar hasta 2030.

75.000 millones para sus accionistas

La fortaleza financiera de SK hynix también se refleja en su plan de remuneración al accionista. La compañía prevé distribuir aproximadamente 100 billones de wones durante 2026, equivalentes a unos 75.000 millones de dólares, mediante dividendos y recompras y amortizaciones de acciones.

Según los expertos, el plan contempla más de 30 billones de wones en dividendos y más de 60 billones en recompras y amortizaciones, incluyendo los 40 billones anunciados en agosto. La empresa también ha indicado que devolverá a los accionistas al menos el 50% de su flujo de caja libre, en línea con su política de remuneración.

En esta línea, SK hynix cerró el tercer trimestre con 114,5 billones de wones en efectivo y equivalentes y una deuda de 15,8 billones, lo que sitúa su caja neta en 98,7 billones de wones. Esta posición le proporciona margen para combinar las inversiones necesarias para ampliar la producción con la remuneración al accionista.

El programa es una señal de la capacidad de generación de caja del fabricante en plena expansión de la IA. No obstante, el importe total de las devoluciones no equivale a una rentabilidad garantizada para cada inversor: el resultado dependerá de la ejecución del plan, los dividendos recibidos y la evolución de la cotización.

La expansión de la oferta, la evolución de los precios y el ritmo de inversión de los grandes desarrolladores determinarán si el sector consigue prolongar sus resultados extraordinarios. Por ahora, la carrera por la inteligencia artificial continúa impulsando las cuentas de los fabricantes de memoria, pero los expertos llaman a la cautela en el momento de anticipar cuánto durará el ciclo.