Los indicadores que muestran que la construcción en España está en crisis no dejan de acumularse. Eurostat estima que España lideró por sexto mes consecutivo la caída en la producción de edificios en la Unión Europea. Nuestro país multiplica por 10 la destrucción de actividad que nuestros vecinos. Solo durante el mes de septiembre, la construcción de inmuebles se redujo un 9,7% en términos interanuales frente a una disminución del 1,4% en el conjunto de la UE.

El sector atraviesa una situación crítica. La mayor parte del sector critica que el principal escollo para aumentar la producción de edificios y, en particular, de viviendas se encuentra en la lenta burocracia. Los procesos administrativos de diferentes organismos entorpecen durante años la salida de suelo disponible para construir, amen de una escasez crónica de infraestructuras en materia de energía y comunicaciones.

Ignacio Peinado, presidente de FADECO Promotores, aseguró en un encuentro organizado por este diario en noviembre de 2025 que «la transformación urbanística está secuestrada por la burocracia» y que corroboraron el resto de ponentes. Un año más tarde, la construcción no solo no remonta, sino que sufre una grave contracción.

El caso más esperpéntico sucedió en Boadilla del Monte (Madrid). La Justicia tumbó un plan para levantar 26.000 viviendas en el municipio debido a la falta de un informe con perspectiva de género que, en esencia, solicitaba la misma información que otros documentos. Finalmente, el Supremo resolvió a favor del Ayuntamiento tras detener el proceso durante casi dos años.

Entre abril y septiembre, en España se replegó la construcción en promedio un 11% en tasa interanual, marcando el mayor hundimiento entre todos los Estados miembros de la Unión durante el último semestre. La construcción en el conjunto de la UE solo se contrajo durante el período un 0,4%, con varios meses en positivo.

Escasez frente a demanda disparada

Los datos de Eurostat confirman la inquietante tendencia que muestra el Instituto Nacional de Estadística. Tanto el empleo como la producción del sector de la construcción han sufrido un fuerte recorte durante el verano. Durante el tercer trimestre, se destruyeron 50.000 empleos y la actividad se frenó en seco.

La consecuencia práctica es que la creación de viviendas no remonta, pese a la fuerte demanda. El Ministerio de Transportes y Movilidad Social estima que cada año se terminan menos de 100.000 casas, aunque se conforman una media de 240.000 hogares nuevos. El Banco de España estima que el déficit de vivienda supera las 750.000 unidades y podría alcanzar el millón antes de que termine la década.

La debilidad de la obra se produce en el peor momento del país. La crisis de vivienda es el mayor problema social de España desde hace años, según muestran las encuestas. El clamor popular ha servido como pretexto al Gobierno de Pedro Sánchez para adelantar las elecciones a este 29 de noviembre, así como la primera huelga general secundada por CCOO y UGT en 14 años.