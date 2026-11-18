La escasez de vivienda es el principal problema de los españoles desde hace años. Mes tras mes, las encuestas muestran que la falta de un techo está afectando a todos los estratos de la sociedad. Las próximas elecciones, que en parte han sido convocadas por esta crisis, recogen importantes medidas para tratar de revertir esta situación. Una de las que defienden cada vez más empresas es la construcción en altura.

Ante la falta de suelo en las grandes ciudades, firmas como Pladur proponen levantar plantas enteras sobre edificios ya construidos utilizando materiales ligeros como las placas de yeso manufacturadas en seco. Es una técnica poco empleada en España, pero cada vez más común en el continente ante los problemas de suelo. «En Europa hay empresas que se dedican a mapear qué edificios son susceptibles de poder elevar la vivienda», señaló Enrique Ramírez, director general de Pladur, en un encuentro con medios al que acudió OKDIARIO.

La idea de la compañía es fomentar la construcción industrializada para acelerar hasta un 40% el tiempo empleado en rehabilitación, renovación y construcción de edificios. «Como mínimo, se ahorran seis meses», apuntó Ramírez. Sus materiales, basados en el yeso, son hasta un 60% más ligeros que los componentes tradicionales como el forjado de hormigón o el ladrillo para la tabiquería interior.

Pladur, en su caso, apuesta por la industrialización en seco para agilizar los procesos de construcción y rehabilitación: «Cuando llega a obra, es muy fácil montar paneles de grandes dimensiones solo atornillándolos y entonces genera sistemas muy eficientes que se instalan muy rápido con muchas prestaciones», indicó Jorge Peña, arquitecto y responsable de Asistencia Técnica de Pladur.

Rehabilitación energética

Pladur ha señalado que, además de construir más vivienda nueva, hay que pensar en la renovación de los edificios ya existentes frente a la disminución de energía. La Comisión Europea estima que los edificios son «el mayor consumidor de energía» de la UE. Representan el 40% de toda la demanda de energía, fundamentalmente para calefacción y refrigeración, y el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas a este sector.

En España, cerca del 80% del parque de vivienda presenta calificaciones energéticas pobres (etiquetas E, F y G). «Con un consumo de una vivienda con etiqueta A versus uno G, con los precios actuales de la energía, tendrías un ahorro de unos 5.500 euros al año», explicó Ramírez.

Pladur insistió en que la normativa actual obliga a que en 2033 todo el conjunto de viviendas tenga una calificación energética de al menos D. «Luego no vas a poder ni alquilarla, ni venderla, ni hacer nada con tu vivienda», señaló Ramírez. «Son seis años», indicó Peña.