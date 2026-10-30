El sector de la construcción ha atravesado un verano para olvidar. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, durante el tercer trimestre la obra perdió 50.000 trabajadores y detuvo su crecimiento en seco. La atonía de la construcción llega en un momento de máxima urgencia, cuando se estima que el déficit de viviendas supera las 750.000 casas.

El INE mide la actividad económica y la creación de empleo a través de sus análisis del producto interior bruto (PIB) y de la encuesta de población activa (EPA), cuyos últimos datos se han conocido esta semana. Aunque el Gobierno trata de lanzar un mensaje optimista sobre el crecimiento, los datos macroeconómicos no se trasladan al bolsillo de los ciudadanos y, de hecho, apuntan a lo contrario.

La vivienda es el problema más acuciante para los españoles, según las encuestas, y justamente ha sido el argumento utilizado por Pedro Sánchez para convocar elecciones generales anticipadas. Sin embargo, el Ejecutivo no parece estar haciendo nada para remediar esta escasez y los datos confirman esa impresión.

Desde el punto de vista del empleo, durante el tercer trimestre se destruyeron 50.000 puestos de trabajo en la construcción, pasando de 1,61 millones de ocupados en el segundo trimestre a 1,56 millones durante el verano. El peso relativo de la construcción con respecto al total de ocupados se ha reducido tres décimas hasta el 6,8%, lo que implica que la reducción de empleo de la construcción está siendo más acuciante que la del resto de la economía.

La lectura del PIB es todavía peor y correlaciona con la contracción del empleo. Según los últimos datos del INE, durante el verano el crecimiento de las obras se frenó en seco. Mientras que en el segundo trimestre creció un 0,8% con respecto al primero, en el verano la construcción aumentó un 0% y casi roza la contracción.

Estas cifras no son coyunturales. En términos interanuales, el crecimiento de la construcción también cae en picado. Mientras que durante 2025 la construcción crecía cada trimestre a un ritmo del 7% con respecto al mismo período del año anterior, desde que empezó 2026 ha retrocedido con fuerza hasta caer por debajo del 2%.

No hay viviendas

Los datos del INE muestran el grave problema que atraviesa España. La construcción de viviendas no supera las 100.000 unidades finalizadas por año, a pesar de que se forman más de 240.000 hogares anuales. De este descuadre es de donde proviene en gran medida el déficit que estima el Banco de España y cuya brecha no deja de aumentar.

La situación ha conducido a la banca a lanzar un aviso. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha advertido de que la concesión de préstamos podría desacelerarse si no se aumenta la construcción de viviendas. «La cuestión y lo que tenemos que hacer es incentivar la construcción de viviendas para que esto realmente se equilibre», ha señalado Gortázar en la presentación de resultados del banco.

Aunque Sánchez ha llegado a presumir de que se han levantado un millón de casas durante su mandato, la realidad es que el 41% es anterior a su llegada a Moncloa y casi toda la vivienda protegida creada en los últimos 14 años corresponde al Gobierno de Mariano Rajoy.

El Ejecutivo aprobó un plan estatal de vivienda este año dotado con 7.000 millones de euros y que las comunidades autónomas denunciaron que se elaboró «a sus espaldas». Ni ese plan, ni las viviendas prometidas por Casa 47 se han materializado, y son los mismos datos económicos quienes están lanzando la primera voz de alarma.