El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso defender su política de vivienda en una entrevista en La Revuelta en La 1 retransmitida este jueves. Sin embargo, algunos de los datos que aportó no coinciden con la realidad de su mandato. Sánchez aseguró que en «estos últimos años» se ha levantado un millón de viviendas. Atendiendo a los datos oficiales del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el 41% de ese millón que Sánchez se atribuye corresponde al Gobierno de Mariano Rajoy.

«En estos últimos años se han construido un millón de viviendas», señaló el presidente en la entrevista con David Broncano. «En total, de mercado libre y protegido», añadió a preguntas de Broncano. Sánchez no señala a cuánto tiempo se refiere con los «últimos años».

Si se miran las estadísticas de viviendas libres terminadas y de calificaciones definitivas de viviendas protegidas del Ministerio de Transporte, entre 2019 y 2025, los años completos en los que Sánchez ha estado en la Moncloa, en España se edificaron 634.537 casas, una cifra muy inferior al millón que aseguró el presidente en la entrevista con Broncano.

Para llegar al millón de unidades que dijo el presidente del Gobierno, hace falta retroceder al mandato de su predecesor. Entre 2012, primer año de Gobierno completo de Rajoy, y 2025, en España se construyeron 1.091.089 viviendas. Si miramos solo los años del Ejecutivo de Rajoy (Sánchez llegó al poder en junio de 2018 con los presupuestos de su antecesor aprobados), se ve que cerca de la mitad de las casas que dice Sánchez no se edificaron en su mandato.

Entre 2012 y 2018, se construyeron 456.552 viviendas, lo que representa el 41% del total de viviendas levantadas para llegar al millón de casas que aseguró el presidente del Gobierno.

Más vivienda pública con Rajoy

Sánchez también defendió que el porcentaje de vivienda pública había aumentado en los últimos años con respecto al nivel de construcción previo a la burbuja inmobiliaria. «El 13% de ese millón de viviendas es vivienda pública». La cifra real es más alta, del 16,9%. No obstante, el grueso de las casas protegidas no se edificaron bajo la presidencia de Sánchez.

Durante el Gobierno de Rajoy, se construyeron 110.615 viviendas públicas, sumando planes estatales y autonómicos. Desde que Sánchez es presidente, se han edificado solo 73.544 casas protegidas. El 60% de las viviendas públicas que se han levantado desde 2012 se construyeron durante el Ejecutivo de Rajoy.

Frente a estas cifras de construcción de vivienda, el Banco de España advierte de que el déficit no deja de aumentar. La institución estima que entre 2021 y 2025 se ha acumulado una escasez de casas de 750.000 unidades. Mientras, el volumen de hogares anuales que se forman supera los 200.000, por lo que la situación no deja de empeorar.

En lo que llevamos de 2026, el ritmo de construcción de casas no ha aumentado. Durante el primer semestre se terminaron 40.136 viviendas libres (las calificaciones definitivas de VPO tardan más tiempo en cerrarse), cifra prácticamente igual a las del primer semestre de 2025.