El Banco de España admite el desastre: faltan 750.000 viviendas y el acceso a una casa está peor que nunca

El problema de la falta de vivienda se acrecienta en España y es un hecho que hasta el último informe del Banco de España ha puesto de relieve. En concreto, desde el Banco de España se denuncia que hay un déficit acumulado de 750.000 viviendas entre 2021 y 2025 respecto a las necesidades generadas por la creación de hogares. Así, la brecha acumulada en estos cuatro años, es decir, desde el 2021 al 2025, entre viviendas construidas y hogares creados alcanza casi el 4%, un nivel que este organismo considera excepcional.

Por otro lado, en el mismo informe se destaca que el acceso a una casa en España está peor que nunca. «Todo esto ha generado un problema de acceso a la vivienda con precios de compra y alquiler que han crecido considerablemente a un ritmo mucho mayor que el que ha crecido la renta, dando lugar a un problema claro de accesibilidad», ha explicado José Luis Escrivá, el gobernador del Banco de España en la presentación de este informe.

Asimismo, se destaca que se trata de una situación excepcional con respecto a gran parte de Europa. «Los países más grandes de Europa apenas tienen un problema de déficit de viviendas, y en estos crece al mismo ritmo la oferta y la demanda», ha señalado Escrivá.

De igual forma, del informe se desglosa que los nuevos contratos de alquiler registran aumentos medios cercanos al 5% anual. «Las personas que han entrado en el mercado de nuevas y han intentado alquilar una vivienda han visto que en el promedio de cinco años el precio del alquiler ha crecido un 5%», ha resaltado.

Mientras que además se indica que el precio real de la vivienda está ya en niveles similares a 2005, acercándose a los máximos de la burbuja inmobiliaria. «La situación actual de déficit de viviendas no tiene precedentes», ha aclarado.

El alquiler ya supone más del 30% de la renta familiar en varias ciudades

De esta forma, los precios del alquiler son otras de las grandes dificultades para el acceso a la vivienda de los españoles. Como se indica en el informe, en algunas ciudades, el alquiler supone más del 30% de la renta familiar. Un nivel que el gobernador del Banco de España califica implícitamente como muy elevado: «Son niveles ya de esfuerzo muy grandes».

Además, el Banco de España está estudiando la posibilidad de imponer límites a la concesión de hipotecas.

«Estamos valorando la posibilidad de poner límites a criterios de concesión de hipotecas y créditos. Podríamos poner estos límites para el conjunto del sistema bancario con carácter general porque queremos que las entidades bancarias no tengan una morosidad elevada más adelante», ha asegurado el gobernador del Banco de España.

Igualmente, desde organismos internacionales como el FMI están insistiendo a España en que vigile el mercado inmobiliario «con mucho cuidado».

«Desde fuera de España, el Fondo Monetario Internacional, con la historia que tiene España, nos insiste en que lo miremos con mucho cuidado y que valoremos la posible introducción de estas medidas», ha concluido Escrivá.