Óscar Puente acusa a los jueces de intentar «derribar a un Gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas»

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cargado contra los jueces tras la condena de David Sánchez a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa, acusándolos de intentar «derribar a un Gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas».

Además, el ministro ha subrayado que esta época «se estudiará en los libros de historia» como «aquella en que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales».

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha calificado la sentencia como una «cacería contra el Partido Socialista y contra Pedro Sánchez». «Me parece una auténtica barbaridad, porque lo único que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha», ha subrayado.

Para el portavoz socialista, esto demuestra que «se iba a por la persona, no a por el delito». Además, se ha preguntado en qué se basa la condena, al señalar que para influir o prevaricar es necesario tener influencia.

En este sentido, ha indicado que Pedro Sánchez no era entonces presidente del Gobierno ni secretario general del PSOE y que el entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, apoyaba a otra candidata en las primarias socialistas a las que concurrió Sánchez. «Por lo tanto, ¿en base a qué? Es una auténtica barbaridad», ha insistido.

También ha señalado que la sentencia afirma que no está demostrado que el puesto se creara por ser David Sánchez hermano del presidente, aunque sí considera que fue creado específicamente para él. «¿Dónde está la prevaricación?», ha preguntado.

Esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales con la única finalidad de derribar a un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas. — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 14, 2026

Sumar ve «desproporcionada» la condena

De igual manera, Sumar considera «desproporcionada» la pena de nueve años de inhabilitación impuesta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

«Tienen que tener cuidado de no pasarse de frenada; están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho de este país», ha matizado el diputado de Compromís, adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez.

Además, el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, considera «una sobrada importante» la pena de nueve años de inhabilitación impuesta «por la cara» a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y asegura que también será condenada la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez.