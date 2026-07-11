Bolaños rechaza las críticas de Óscar Puente a la Junta de Andalucía: «Es momento de trabajar codo con codo»

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha rechazado las críticas de Óscar Puente a la Junta de Andalucía por la gestión del incendio de Los Gallardos. En una comparecencia desde el puesto de mando, ha dejado claro que «es momento de trabajar codo con codo».

Así se ha pronunciado respecto a las críticas de algunos dirigentes del PSOE, como Óscar Puente o Montse Mínguez, a la decisión de los técnicos de no enviar el Es-Alert a la población de la zona afectada por el incendio. «Son decisiones que se adoptan desde criterios técnicos. Yo no tengo una opinión que pueda desautorizar o cuestionar esa decisión», ha sentenciado.

Asimismo, ha recordado que «no es momento de entrar en las dinámicas» de crítica, sino que «es momento de estar de la mano y de ir codo con codo», y ha agradecido «el trabajo de todos los servidores públicos».

Este mensaje contradice la postura adoptada por el ministro Óscar Puente y por la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que se han lanzado contra la Junta de Andalucía por no lanzar el mensaje Es-Alert cuando comenzó el incendio. «¿Pero este pedazo de sinvergüenza está culpando al Gobierno de España del incendio de Almería y de sus consecuencias? Cuando recortan los efectivos antiincendios, que son de su competencia, y no son capaces una vez más de mandar el mensaje de Es-Alert», dijo el titular de Transportes en respuesta a unas declaraciones en las que Miguel Tellado pedía «más medios» para afrontar el incendio.

La Junta explica por qué no envió el Es-Alert

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha explicado en una comparecencia desde el puesto de mando que con este tipo de alerta se podría «haber provocado una gran confusión», ya que podría darse la circunstancia de que los ciudadanos que tenían que ser desalojados recibieran el mensaje de confinarse y viceversa. «En unos casos los mensajes eran de evacuación y en otros de confinamiento y en otros, incluso, había vías de evacuación distintas. Como no se puede diferenciar las zonas, podrían haberse dado mensajes contradictorios. Quien habla no tiene ni idea de cómo funciona el Es-Alert», ha agregado al respecto.

Asimismo, ha explicado que la capacidad del Es-Alert «tiene que ver con las antenas, que son las que transmiten las señales, y el nivel puede ser tan amplio que se podría haber evacuado a toda la comarca». «Esto sirve para zonas de gran influencia o muy limitadas», que no es el caso de la zona afectada por el incendio.

Además, el titular de Emergencias andaluz ha argumentado que «se cayeron muchos postes de comunicación y hubo poblaciones incomunicadas, por lo que esta alerta no habría surtido efecto». Algo que, ha dicho, se puede demostrar «con informes de Telefónica». En este sentido, el alcalde trasladó a la Junta de Andalucía su intención de comunicar las decisiones de Emergencias «vecino por vecino».