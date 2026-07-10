El desgarrador relato de un vecino de Lubrín que salvó a su mujer del incendio: «Estaba en casa y el fuego a 20 metros»

El incendio forestal que arrasa desde este jueves varios municipios de Almería ha dejado ya un balance de al menos 12 fallecidos, según ha confirmado el 112 de Andalucía, que eleva así la cifra anterior de seis muertos registrados en una pedanía de Bédar. Varios de los cuerpos han sido hallados en el interior de sus propios vehículos, lo que apunta a un intento desesperado de huida ante el avance de las llamas.

En este contexto de caos y descontrol, OKDIARIO se ha desplazado hasta Lubrín, uno de los municipios más próximos a la zona cero del incendio, donde ha podido recoger el testimonio de Javier, vecino de Lubrín, situado a apenas seis kilómetros del foco del fuego. Su relato pone de manifiesto la terrible situación que está viviendo esta zona situada en la provincia de Almería.

Javier ha explicado a este periódico que salió de trabajar a las dos de la tarde y, de camino a casa, se cruzó con varios vecinos que le alertaron de la gravedad de la situación. Fue en ese momento cuando, alarmado, decidió preguntar directamente si su propia vivienda corría peligro.

«He salido a las dos de trabajar y he ido a comprar unas cosas y me encontré a unos vecinos y les he preguntado si es que habían estado allí. Y me dice que sí. Digo: pues mi mujer sigue en la casa, a ella no le han dicho nada. Y corriendo para arriba», ha relatado el vecino de Lubrín a OKDIARIO, visiblemente afectado por la situación vivida.

Al llegar a su domicilio, Javier se encontró con una estampa que él mismo describe como límite: las llamas prácticamente lamiendo las paredes de su casa. «A 20 metros el fuego de la casa está», ha asegurado, subrayando la escasísima distancia que separaba el frente de las llamas de su vivienda familiar.

Lo más grave del testimonio recogido por este periódico es la denuncia que hace Javier sobre la ausencia total de aviso oficial a su mujer, que permanecía en el interior de la casa sin ser consciente del peligro inminente. «La Policía no ha tocado la puerta. Muchas sirenas, muchas sirenas, pero no han tocado», ha denunciado el vecino, que ha insistido en que, de no haberse cruzado por casualidad con otros vecinos que ya habían sido evacuados, su mujer podría haber seguido en la vivienda sin enterarse de la magnitud del incendio.

Javier ha explicado que, al llegar a casa, no hubo tiempo para pensar en enseres ni objetos personales. La prioridad fue sacar a su familia y a sus animales del lugar. «Los perros y fuera», ha resumido de forma escueta, reconociendo que ni él ni su mujer pudieron coger ropa ni ninguna otra pertenencia. «Nada, nada, nada», ha repetido a este periódico.

Su mujer, entre lágrimas

El momento en el que Javier comunicó a su mujer la gravedad de la situación fue, según su propio relato, especialmente duro. «No, no, llorando y ya está. Los críos en el coche y todo lo que hemos podido, pues los perros sobre todo. Y ya está. Lo material pues le dan por saco, ¿no?», ha explicado el vecino a OKDIARIO, resignado ante la posible pérdida de su vivienda.

Preguntado por sus planes inmediatos ante la falta de opciones de alojamiento, Javier ha reconocido que de momento no cuenta con ninguna alternativa oficial y que pasará la noche en casa de un amigo en Lubrín. «Pues ninguna. Pues ahí en casa de un amigo. Y ya está», ha indicado, mientras asumía con resignación que su vivienda podría no sobrevivir al paso de las llamas. «El fuego está cerca. Y mi casa no se escapa. Eso está claro», ha sentenciado.