El incendio de Los Gallardos sorprendió a las víctimas en el interior de sus vehículos al intentar huir por vías alternativas

El incendio forestal declarado en la localidad de Los Gallardos (Almería) ha dejado 11 fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves. Los primeros datos aseguran que las víctimas mortales serían de nacionalidad extranjera (la Junta apunta a que 4 de ellos serían británicos) y que han sido encontradas atrapadas en el interior de sus coches tras intentar huir de las llamas de varios cortijos y diseminados del pueblo de Bédar.

Las víctimas intentaban huir de la zona por un camino alternativo al señalado por los servicios de emergencia, que ha acabado siendo una «verdadera trampa», según ha detallado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.

Por su parte, los cuatro heridos más graves presentan quemaduras de distinto tipo y se prevé que sean trasladados en helicóptero desde el Hospital Torrecárdenas de Almería al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Ante esta situación, Sanz ha afirmado que se trata «del incendio de mayores consecuencias hasta la fecha en nuestra región» y ha calificado de «tragedia sin precedentes» la situación, por lo que ha reiterado su pésame y el de todo el ejecutivo a las familias. «El dolor es inmenso. Andalucía está de luto y nuestro corazón está con Almería y con todos los afectados».

Para agilizar la evacuación, se habría contado con el servicio de algunos autobuses que han ido al núcleo urbano principal de Bédar para recoger a los vecinos. El objetivo es que no recurran a sus vehículos particulares y eso genere un atasco que complique la situación. Todo el municipio de Bédar ya ha sido evacuado, superando la cifra de las 1.400 personas desalojadas, un total en el que también se incluyen los 400 usuarios que se encontraban en un camping cercano.

⚫️ÚLTIMA HORA | Se elevan a doce las personas fallecidas en #IFLosGallardos en Almería 📰Toda la información y declaraciones del consejero de @InteriorJunta @antoniosanz en el enlace 📸 @Plan_INFOCA https://t.co/Sp4UcKArdE pic.twitter.com/fHbHs011OK — EMA 112 (@E112Andalucia) July 10, 2026

Dispositivo desplegado

Para extinguir el incendio, se ha desplegado un dispositivo para el que han trabajado durante toda la noche alrededor de 150 efectivos: 16 grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones (TOP), dos técnicos de extinción (TEX), un agente de medio ambiente (AMA), un subdirector del Centro Operativo Regional o Provincial (COR/COP), cuatro autobombas, una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF), un Equipo de Mando de Incendios Forestales (EMIF) y una unidad de la Red de Emergencias de la Junta de Andalucía (REJA).

El consejero elevó a las 22.37 horas a fase de emergencia, situación operativa 2, el plan ante la evolución y gran potencial del incendio declarado en esta tarde en el municipio almeriense de Los Gallardos. Asimismo, se activó a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se despliega con 150 efectivos para trabajar junto a Infoca y bomberos y el resto del operativo.