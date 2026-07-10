Última hora del incendio forestal en Los Gallardos (Almería), en directo | Mueren 12 personas y al menos 8 resultan heridas
El incendio forestal de Los Gallardos (Almería) ya se ha convertido en el fuego más letal del siglo XXI en España
Al menos 11 muertos en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)
El incendio forestal declarado este jueves en el municipio almeriense de Los Gallardos (Almería) ha dejado al menos 12 fallecidos, ocho heridos, cuatro de ellos en estado grave, y 23 desaparecidos, según la última actualización difundida por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.
Incendio forestal en Los Gallardos, en directo
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que se trata del incendio «de mayores consecuencias hasta la fecha» en la región, calificándolo de «tragedia sin precedentes». Seguidamente, ha reiterado su pésame por el fallecimiento de estas personas y trasladado el pésame de la Junta de Andalucía a sus familias y allegados.
«El dolor es inmenso. Andalucía está de luto y nuestro corazón está con Almería y con todos los afectados», ha trasladado el consejero en declaraciones recogidas en nota de prensa por el Ejecutivo andaluz.
Ante la evolución del incendio, se ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 2. Así lo ha indicado Sanz en un mensaje en X, en el que ha detallado que ya trabajan en las labores de extinción un total de 150 efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) apoyados por cinco vehículos autobombas.
Aumentan a 23 los desaparecidos por el incendio en Los Gallardos
El número de desaparecidos ha vuelto a aumentar en Los Gallardos, pasando de 19 hasta los 23.
Ingleses, belgas y un español entre los fallecidos
El consejero andaluz asegura que hay belgas, británicos y al menos un español, entre las víctimas mortales del incendio de Los Gallardos (Almería).
El Pinar de Bedar, el foco del incendio
El Pinar de Bedar, una colonia de ingleses en la sierra, es donde se localiza el incendio en estos momentos.
Nueve de los fallecidos en el incendio de Los Gallardos han sido hallados calcinados en vehículos
El intento de escapar de las llamas se convirtió en una trampa mortal para algunos de los fallecidos.
Cuatro heridos graves
Los cuatro heridos más graves presentan quemaduras de distinta tipología y la previsión es que terminen siendo trasladados en helicóptero desde el Hospital Torrecárdenas de Almería al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Juanma Moreno se traslada a Almería
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se trasladará a Almería este viernes a la provincia almeriense.
Fernando López Miras ofrece todos los recursos de Murcia para colaborar en el incendio de Almería
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha expresado este viernes su solidaridad con las víctimas y afectados por el incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería) y ha puesto a disposición de las autoridades andaluzas todos los medios necesarios.
Consternado por el terrible incendio en nuestra tierra hermana Almería y por sus devastadoras consecuencias. Todo nuestro cariño y solidaridad con las víctimas, sus familias, y con todos los afectados.
Desde la #RegióndeMurcia ponemos a disposición todos los medios y recursos…
— Fernando López Miras (@LopezMirasF) July 10, 2026
Los Gallardos, el segundo incendio más mortífero de la historia de España
El incendio de Los Gallardos, en Almería, con al menos 12 muertos, ya es el segundo con más víctimas mortales, lo que lo convierte en el segundo incendio más mortífero de la historia de España.
Los Gallardos está por detrás del incendio de La Gomera, ocurrido en 1998 y que acabó con 20 personas.
La Casa Real expresa su «tristeza y pesar» por las víctimas del incendio
La Casa Real ha publicado un mensaje a través de su perfil en X en el que ha expresado la «tristeza y pesar» de los Reyes por las víctimas del incendio de Los Gallardos.
«Profundamente consternados por la tragedia del incendio de Los Gallardos. Expresamos nuestra tristeza y pesar a las familias y seres queridos de las personas fallecidas y hacia todos los afectados. Trasladamos también nuestro reconocimiento y apoyo a los servicios de emergencias y a todos los efectivos que, con profesionalidad y compromiso, continúan trabajando para hacer frente a esta situación».
Profundamente consternados por la tragedia del incendio de Los Gallardos.
Expresamos nuestra tristeza y pesar a las familias y seres queridos de las personas fallecidas y hacia todos los afectados.
Trasladamos también nuestro reconocimiento y apoyo a los servicios de…
— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 10, 2026
La Guardia Civil habilita una oficina para identificar a las víctimas del incendio mediante ADN
La Guardia Civil ha habilitado una oficina para poder identificar a la víctimas del trágico incendio de Los Gallardos. Según fuentes del instituto armado, el objetivo prioritario de este dispositivo es la localización de las personas en paradero desconocido y proceder a la toma de las «muestras de ADN necesarias entre sus allegados».
La UME despliega 200 militares con 70 vehículos
La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado 200 efectivos con 70 vehículos de todo tipo para colaborar con las labores de extinción del incendio de Los Gallardos (Almería) que ha causado ya la muerte de al menos 12 personas.
Evacuados los vecinos de cinco zonas de Los Gallardos
Los vecinos de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos y La Serena y Pinar de Bédar han sido evacuados por la gravedad del incendio de Los Gallardos.
Juanma Moreno indica que hay «12 muertos» en el incendio de Los Gallardos
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que todo parece indicar que la cifra de fallecidos en el incendio ha ascendido hasta los 12. Además, ha añadido que hay al menos 19 personas que no están localizadas.
La caída de un tendido eléctrico, la causa del incendio
Tal y como han informado las autoridades, la caída de un tendido eléctrico ha sido la principal causa del devastador incendio de Los Gallardos, el cual se ha cobrado la vida, por ahora, de 11 personas.
Juanma Moreno suspende la toma de posesión por el incendio en Los Gallardos
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha suspendido el acto de toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz, el cual estaba programado para este viernes en el Palacio de San Telmo por el incendio de Los Gallardos.
Similitudes con el incendio de Guadalajara de 2005
El incendio de Los Gallardos recuerda, por su alta mortalidad, al incendio forestal de Guadalajara de 2005, que fue una de las mayores catástrofes ambientales de la historia reciente de España, iniciada el 16 de julio de 2005 en el municipio de Riba de Saelices. El desastre se saldó con la trágica muerte de 11 miembros del equipo de extinción (el retén de Cogolludo) y calcinó más de 13.000 hectáreas de gran valor ecológico, afectando gravemente al Parque Natural del Alto Tajo.
Afectados realojados en pabellones en Mojácar por el incendio
Por el momento, un total de 122 personas se encuentran realojadas entre el teatro de Lubrín y el polideportivo de Garrucha, mientras que otros damnificados han sido derivados a pabellones de Mojácar.
El alcalde de Los Gallardos asegura que es un fuego que «no se había conocido anteriormente»
El alcalde de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, ha matizado que aún se desconoce la cifra exacta de víctimas y que también hay al menos ocho personas heridas.
«Es un fuego que no se había conocido anteriormente, muy grave, que está afectando a la zona de Los Gallardos y sobre todo al pueblo y al término municipal de Bédar», ha señalado.
Sánchez traslada sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas en el incendio
EL presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas en el mortífero incendio de Los Gallardos (Almería), a través de un mensaje en su perfil de X.
«Enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería. Quiero trasladar mis condolencias para los familiares de las personas fallecidas en el incendio forestal de Los Gallardos. Mis deseos de una pronta recuperación a los heridos y mi solidaridad con todos los vecinos afectados».
Enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería.
Quiero trasladar mis condolencias para los familiares de las personas fallecidas en el incendio forestal de Los Gallardos.
Mis deseos de una pronta recuperación a…
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 9, 2026
Carreteras cortadas en Almería
La autovía A-7 ya ha quedado reabierta al tráfico tras permanecer cortada entre los kilómetros 709 y 714. Aún permanece cortada en todos sus carriles la carretera nacional N-340a, afectada por las llamas en el punto kilométrico 511.
El incendio más mortífero del siglo en España
El incendio forestal de Almería ya es el segundo con más muertos de la historia de España y el primero del siglo XXI tras confirmarse el fallecimiento de, al menos, 11 personas.
Teléfono para afectados por el incendio de Los Gallardos
El Grupo de Intervención Psicológica de Emergencias y Desastres ha habilitado el número de teléfono 677904624 para atender a los afectados por el incendio declarado éste jueves en Los Gallardos (Almería).
Algunas de las víctimas fallecieron en el interior de los vehículos intentando salir de la zona
Las víctimas mortales, que según los primeros datos serían de nacionalidad extranjera, han sido encontradas atrapadas en el interior de sus coches tras intentar huir de las llamas de varios cortijos y diseminados del pueblo de Bédar por un camino alternativo al señalado por los servicios de emergencia, eligiendo una rambla que ha terminado por convertirse en una «verdadera trampa», según ha explicado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.
11 personas han muerto y 8 han resultado heridas
El incendio forestal declarado en Los Gallardos ha dejado al menos 11 fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos en estado grave, según la última actualización difundida por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.
Última hora del incendio en Los Gallardos
Según las últimas informaciones sobre el incendio forestal en Los Gallardos, varias víctimas mortales fueron halladas en coches tras intentar huir de las llamas por caminos alternativos.
Feijóo da su apoyo a las familias de los fallecidos en el incendio y «fuerza» para los desalojados
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha compartido el pésame con todas las familias de los fallecidos a causa del incendio de Los Gallardos, en Almería, y ha pedido a los ciudadanos seguir las indicaciones de las autoridades.
El líder popular ha compartido en su cuenta de X un post en el que lanza un mensaje de apoyo para los familiares de las víctimas y «fuerza» para los vecinos que han sido desalojados.
Además, ha recordado la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades y cuerpos de bomberos, y pone el foco en la rápida colaboración de las administraciones para una pronta actuación sobre los focos de incendio en «estas horas cruciales».