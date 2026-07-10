Última hora del incendio forestal en Los Gallardos (Almería), en directo | Mueren 12 personas y al menos 8 resultan heridas

El incendio forestal declarado este jueves en el municipio almeriense de Los Gallardos (Almería) ha dejado al menos 12 fallecidos, ocho heridos, cuatro de ellos en estado grave, y 23 desaparecidos, según la última actualización difundida por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.

Incendio forestal en Los Gallardos, en directo

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que se trata del incendio «de mayores consecuencias hasta la fecha» en la región, calificándolo de «tragedia sin precedentes». Seguidamente, ha reiterado su pésame por el fallecimiento de estas personas y trasladado el pésame de la Junta de Andalucía a sus familias y allegados.

«El dolor es inmenso. Andalucía está de luto y nuestro corazón está con Almería y con todos los afectados», ha trasladado el consejero en declaraciones recogidas en nota de prensa por el Ejecutivo andaluz.

Ante la evolución del incendio, se ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 2. Así lo ha indicado Sanz en un mensaje en X, en el que ha detallado que ya trabajan en las labores de extinción un total de 150 efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) apoyados por cinco vehículos autobombas.