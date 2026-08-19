El Gobierno ignora las exigencias de la UE y trasladará a 500 menas de Ceuta a la Península

El Ministerio de Juventud e Infancia está trabajando en el traslado a la Península de 500 menores que se encuentran en Ceuta desde invasión del pasado 30 de julio, ignorando las exigencias de la Unión Europea, que ha instado al Gobierno a devolver a todos los inmigrantes que permanecen de manera ilegal en la ciudad autónoma.

Según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, «este plan incluye el real decreto-ley para la acogida vinculante por parte de todas las comunidades autónomas o el acogimiento familiar, pero también otras fórmulas que permita agilizar la acogida».

Entre estas fórmulas, dice, se contempla una vía para que organizaciones de protección a la infancia desarrollen la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables, entre ellos las niñas, en recursos adaptados en Península, sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas.

En este momento, añade el Ministerio, se trabaja en esta vía de manera urgente para un número concreto de menores, cifrado en 500 aproximadamente, si bien la cifra puede variar durante el proceso.

Ello, mientras la Comisión Europea insta al Ejecutivo a retornar a todos los inmigrantes a Marruecos, alegando que el Derecho de la Unión Europea también contempla su devolución.

«Seguimos insistiendo en que la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados», ha precisado en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, Markus Lammert. Ese «todos» incluye a los menores de edad. «Esto está regulado por el Derecho de la UE», señalan las autoridades comunitarias.

Esto choca con las declaraciones del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que manifestó el pasado martes que están «trabajando con el gobierno marroquí sobre un principio fundamental: lograr que todos los menores que están en Ceuta puedan reagruparse con sus familias en Marruecos». «Todos y cada uno de los menores», apostilló el político socialista para añadir que esta es una «prioridad» del Ejecutivo.

Además, Bolaños transmitió que ya se habían producido «conversaciones» a «todos los niveles» con los dirigentes del país africano. En ese sentido, aclaró que la posición del Gobierno marroquí era la misma: «Que todos esos menores vuelvan con sus familias a Marruecos y, por tanto, se produzca el reagrupamiento familiar».