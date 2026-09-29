Brad Pitt no recuerda a Makoke y ahora Alejandra Osborne señala a otra famosa: «Él se fue con Mar Saura»

El pasado siempre vuelve y, en el caso de Makoke, lo ha hecho con nombre y apellido: Brad Pitt. Casi tres décadas después de aquel supuesto romance que la colaboradora ha relatado en numerosas ocasiones, la historia vuelve a estar en el centro de la actualidad después de que el actor haya asegurado que no recuerda a la que fuera pareja de Kiko Matamoros. Una respuesta que, por sí sola, ya había reavivado las dudas sobre aquel episodio de 1997, pero a la que ahora se suma un nuevo testimonio que introduce todavía más interrogantes. Alejandra Osborne ha contado por primera vez públicamente que estuvo presente durante aquella noche en Madrid y asegura que, al menos según lo que ella recuerda, la mujer que acompañó al protagonista de Hollywood no fue Makoke, sino Mar Saura.

La historia se remonta a 1997, cuando Brad Pitt viajó a España para promocionar 7 años en el Tíbet. Por aquel entonces, el actor ya era una de las grandes estrellas internacionales y su presencia en nuestro país despertó una enorme expectación. Años después, Makoke contó que había vivido un fugaz romance con él durante aquella visita. Según su relato, ambos habrían mantenido varios encuentros en Madrid y Valladolid, llegando incluso a pasar la noche juntos y a dormir haciendo la conocida ‘cucharita’. La historia tenía además un capítulo internacional: según explicó la colaboradora, Brad Pitt llegó a invitarla a pasar Nochevieja en Los Ángeles, aunque finalmente decidió rechazar la propuesta porque, según sus propias palabras, entre ambos «no hubo química».

Durante años, aquella anécdota ha formado parte del particular álbum de recuerdos de Makoke y ha regresado periódicamente a la actualidad cada vez que el nombre de Brad Pitt vuelve a aparecer relacionado con España. Sin embargo, la visita del actor al Festival de Cine de San Sebastián ha provocado que la historia vuelva a cobrar fuerza de manera inesperada. Brad Pitt acudió al certamen junto a su pareja, Inés de Ramón, para presentar su nuevo proyecto, En el corazón de la bestia, y fue precisamente durante su estancia en España cuando un reportero del programa El verano se mueve aprovechó para preguntarle directamente por Makoke.

La reacción del intérprete no fue precisamente la que muchos esperaban. Brad Pitt reconoció que no recordaba a Makoke y que su nombre no le resultaba familiar. Una respuesta que rápidamente dio la vuelta al panorama televisivo y que llevó a la propia colaboradora a explicar públicamente cómo interpretaba ella ese supuesto olvido. Lejos de mostrarse molesta, Makoke quiso restarle importancia y recordó que han pasado casi 30 años desde aquel encuentro. «Es un tema que pasó hace 30 años, fue un romance súper efímero, yo ahora mismo estoy casada y no viene a cuento», aseguró.

Makoke también encontró una posible explicación para que Brad Pitt no la identificase al escuchar su nombre. Según contó, cuando se conocieron, ella no se presentó utilizando su nombre completo. «Hay un motivo que, a lo mejor, no sabéis», explicó. Su nombre real es María José, pero, debido a que consideraba que podía resultar complicado para un estadounidense, decidió decirle simplemente «María». De esta manera, la colaboradora considera posible que, al escuchar ahora el nombre de Makoke, el actor no haya relacionado a esa persona con la mujer que conoció durante su estancia en España.

Además, la colaboradora puso sobre la mesa el paso del tiempo y la vida sentimental del actor para relativizar la situación. «Y te soy sincera, yo he tenido relaciones con gente en el instituto que no recuerdo cómo se llaman», afirmó, antes de recordar que Brad Pitt realizó una gira internacional para promocionar 7 años en el Tíbet. «Imagino que él habrá tenido muchas chicas en su vida. Hizo la gira de la película por todo el mundo y si se tiene que acordar de todas…», señaló, quitando hierro al hecho de que el actor no pareciera reconocerla.

Pero cuando parecía que la explicación de Makoke podía cerrar el asunto, ha aparecido Alejandra Osborne con un recuerdo que vuelve a colocar aquella noche bajo el foco. La hija de Bertín Osborne ha relatado en televisión que ella tenía entonces 20 años y que se encontraba con dos de sus primas cuando coincidió con Brad Pitt. Según su relato, eran cinco personas las que estaban juntas, además de los guardaespaldas que acompañaban al actor. Una noche que, asegura, transcurrió entre las discotecas Fortuny y Joy Eslava y en la que también estaba presente Mar Saura. «Es la primera vez que cuento esto, qué emoción. Estuve con Brad Pitt, éramos cinco rodeados de guardaespaldas. Yo iba con dos primas mías y tenía 20 años», ha recordado Alejandra. Su relato sitúa a Brad Pitt y Mar Saura juntos durante buena parte de aquella noche. Según ha explicado, el grupo estuvo bailando y compartiendo tiempo en el local, mientras que ella no recuerda en ningún momento que Makoke estuviera allí.

La propia Alejandra ha introducido, eso sí, un importante matiz al hablar de sus recuerdos. «Makoke no estaba, a lo mejor estaba y yo no me acuerdo, pero éramos cinco», ha señalado. Es decir, su testimonio contradice la presencia de Makoke en aquella escena tal y como ella la recuerda, pero no permite por sí solo determinar qué ocurrió antes o después ni si la colaboradora pudo coincidir con Brad Pitt en otro momento de aquella visita a España. La diferencia entre ambos relatos se centra, por tanto, en aquella noche concreta y en quién acompañaba al actor.

Lo que Alejandra sí recuerda con claridad es la salida de Brad Pitt del local. Según su versión, el actor abandonó Joy Eslava junto a Mar Saura por una puerta trasera cuando los presentes comenzaron a darse cuenta de quién era realmente. «Era súper educado y súper simpático. Nadie se dio cuenta de que era Brad Pitt y cuando empezaron a darse cuenta salieron corriendo», ha relatado. Alejandra asegura que acompañó a la pareja hasta la salida y que vio cómo Mar Saura se giraba para despedirse mientras se marchaban. «Los acompañé a la puerta por el pasillo de Joy a Mar Saura con Brad Pitt. Iban corriendo y Mar Saura se dio la vuelta diciendo ‘adiós, adiós’», ha explicado. Y ha vuelto a insistir en el punto que ha puesto patas arriba el relato de aquella noche: «Ahí Makoke no estaba».

El testimonio de Alejandra Osborne añade así una nueva versión a una historia que llevaba años formando parte de las memorias televisivas de Makoke. Mientras la colaboradora mantiene que vivió un romance fugaz con Brad Pitt durante aquella visita a España y ha explicado incluso por qué considera posible que él no la recuerde, Alejandra asegura que la noche que ella compartió con el actor tuvo como protagonista femenina a Mar Saura. Dos recuerdos separados por casi 30 años que ahora vuelven a encontrarse en televisión y que han convertido aquel episodio de 1997 en uno de los grandes misterios del pasado televisivo de Makoke.