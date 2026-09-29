Amaia Montero corta la polémica con Leire Martínez por su campaña publicitaria: «Las chorradas que se van diciendo»

Amaia Montero atraviesa un momento especialmente dulce junto a La Oreja de Van Gogh y no parece dispuesta a que ninguna polémica le reste protagonismo. La cantante, que regresó a la formación el pasado año después de 17 años alejada del grupo, ha celebrado junto a Xabi San Martín, Haritz Garde y Álvaro Fuentes el reconocimiento a Rosas tras superar los 1.000 millones de reproducciones en Spotify. Un hito que llega después de dos conciertos consecutivos con lleno en el Movistar Arena de Madrid y que ha servido para que la artista ponga los focos en el presente de la banda. Precisamente en este contexto de celebración, Amaia ha querido rebajar la tensión generada en los últimos días alrededor de Leire Martínez y ha restado importancia a las interpretaciones que han rodeado a sus últimos movimientos.

La polémica comenzó después de que Leire Martínez, que fue vocalista de La Oreja de Van Gogh durante 17 años, protagonizara una campaña publicitaria en la que hablaba de comenzar una nueva etapa y de aprender a hacer las cosas «a tu manera, tú solita y sin más manos». El anuncio incluía además diferentes referencias visuales que algunos seguidores relacionaron con el pasado de la cantante en el grupo, lo que provocó numerosas interpretaciones en redes sociales. La propia Leire ha explicado posteriormente que se trataba de una campaña con un componente creativo y que no pretendía lanzar ningún mensaje dirigido expresamente contra sus antiguos compañeros. Sin embargo, la coincidencia temporal con las declaraciones y movimientos de Amaia volvió a poner sobre la mesa una historia que sigue despertando enorme interés entre los seguidores de la banda.

Poco después de la publicación del anuncio, Amaia Montero protagonizó otro episodio que alimentó todavía más las especulaciones. Durante uno de los conciertos de La Oreja de Van Gogh en Madrid, la cantante modificó sobre el escenario una parte de la letra de El último vals, uno de los temas pertenecientes a la etapa de Leire al frente de la formación. Después de cantar «Cuando todo acabe…», añadió «y que acabe ya, por favor». La frase no forma parte de la letra original y rápidamente fue interpretada por algunos seguidores como una posible respuesta al anuncio de Leire. Sin embargo, en aquel momento Amaia no explicó públicamente el motivo de ese cambio, por lo que cualquier relación entre ambos episodios quedó en el terreno de las interpretaciones.

Ahora, la propia artista ha decidido explicar qué ocurrió. Y lo ha hecho con bastante naturalidad, quitando hierro a una situación que en los últimos días había generado numerosos comentarios. «No se da cuenta la gente, pero yo improviso en las letras, en las melodías… Lo cambio, cambio cosas», ha señalado. Amaia ha insistido en que dentro del grupo no están viviendo esta situación con la trascendencia que se le ha otorgado desde fuera y ha asegurado que, en todo caso, lo afrontan con humor. «Es un tema que nos tomamos con humor. Totalmente con humor, porque se le da como una seriedad, como una respuesta, como un tal, no sé qué», ha explicado.

La cantante ha dejado así claro que su prioridad está muy lejos de cualquier enfrentamiento y que el momento que está viviendo con sus compañeros ocupa ahora mismo toda su atención. «Las sensaciones son increíbles», ha asegurado después de los dos conciertos celebrados en Madrid, donde La Oreja de Van Gogh volvió a encontrarse con miles de seguidores en el marco de su gira Tantas cosas que contar. «Los dos conciertos han sido maravillosos. Pero bueno, tocar en Madrid siempre es garantía de emoción, de intensidad, de música. De todo bueno, ¿no? Entonces, nos vamos felices y muy contentos», ha explicado.