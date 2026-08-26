Amaia Montero cumple 50 años con los bolsillos llenos: así es su millonario patrimonio más allá de la música

Amaia Montero está de celebración. Este miércoles, 26 de agosto, la cantante sopla las velas de su 50º cumpleaños y lo hace atravesando un momento especialmente dulce tanto en lo profesional como en lo personal. Después de una etapa complicada, marcada por una profunda crisis personal y su alejamiento de la vida pública, la artista ha recuperado la ilusión y ha vuelto con fuerza a los escenarios de la mano de La Oreja de Van Gogh.

En declaraciones a EFE, la cantante ha asegurado que es feliz y que se encuentra en un punto de su vida en el que «todo lo que no sea vital, le importa un bledo». Una filosofía con la que deja claro que, a sus 50 años, prefiere centrarse en disfrutar de esta nueva etapa sin que las críticas le afecten. No obstante, cabe destacar que, si bien la música ocupa su mayor tiempo a día de hoy, lo cierto es que lo hace por amor a su profesión, ya que, si tenemos en cuenta el patrimonio que posee, podría mirar al futuro con mucha tranquilidad.

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Muchos aseguraron que Amaia regresó a La Oreja de Van Gogh porque atravesaba por una mala etapa económica. Pero nada más lejos de la realidad. A lo largo de estos años, la de Irún nunca ha dejado de estar vinculada al conocido grupo musical, ya que, según se ha sabido recientemente, siempre ha formado parte de la sociedad La Oreja de Van Gogh SL, por lo que, de alguna manera, el éxito de la banda también le ha beneficiado mientras no era la vocalista de la misma.

Pero al margen del grupo que la dio a conocer en el mundo de la música, Amaia también posee su propia empresa. Su nombre es Poquito a poco SL y, tal y como informa Lecturas, durante el parón mediático de la mencionada, facturó más de 50.000 € en beneficios, con un activo que rondaba los 3,7 millones de euros.

El millonario patrimonio inmobiliario de Amaia Montero

Pero estas dos sociedades no es lo único que llama la atención en el patrimonio de Amaia Montero. En 1999, compró un piso de 97 metros cuadrados en San Sebastián (País Vasco), el cual cuenta con tres habitaciones, dos baños, ascensor y una amplia terraza. De acuerdo con el medio citado en líneas más arriba, su valor a día de hoy rondaría los 400.000 €.

Más tarde, adquirió una zona deportiva enfrente de esta casa, construida en un terreno de 2.666 metros cuadrados. Cuenta con una pista de tenis, un frontón, una piscina y un local social y vestuarios. A día de hoy no se realiza ninguna actividad deportiva en él, pero durante muchos años, las instalaciones eran utilizadas por un club deportivo que se entiende que pagaría un alquiler a la cantante.

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Después de su etapa en La Oreja de Van Gogh, compró un inmueble en Madrid, concretamente en el barrio de Salamanca, una de las zonas más exclusivas y caras de la ciudad. Se trata de una vivienda de 289 metros cuadrados con cinco habitaciones y cinco baños. En 2009, Amaia la adquirió por un millón de euros, pero a día de hoy su precio se ha multiplicado hasta llegar a los tres millones de euros.