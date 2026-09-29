Antonio Banderas, sobre el desahucio de Maricarmen y la crisis de la vivienda: «A mí me interesa toda la realidad, no una específica para un uso político»

Es oficial. Maricarmen podrá volver a la casa de la que era inquilina. La octogenaria recibirá este jueves el alta del Hospital Gregorio Marañón, donde se encuentra hospitalizada, y tendrá que formalizar el acuerdo. Después de cinco horas de reunión entre los abogados de Urbagestión y los de Maricarmen y técnicos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), se llegó a un acuerdo.

Maricarmen podrá permanecer en la vivienda pagando una cifra similar a la que ha pagado durante décadas: un 30% de su pensión por un contrato de ocho años de duración. Su desahucio ha provocado una protesta popular en España con una acampada en la Puerta del Sol de Madrid y en la aprobación del ‘Decreto Maricarmen’. El caso no ha pasado desapercibido entre los famosos y Antonio Banderas ha manifestado su opinión, sin tapujos, en los micrófonos de la cadena COPE.

La opinión de Banderas sobre el caso Maricarmen

El legendario actor malagueño habló muy claro sobre uno de los temas más candentes de la actualidad: «A mí me interesa todo, toda la realidad completa, no una realidad específica para un uso político específico». Reclamó tener una vista más global de todo lo que sucede en España y no centrarse en este caso concreto. Banderas apuntó a aquellos casos que son ignorados por los medios de comunicación: «Lo que pienso es, sí, en esta mujer de nombre Maricarmen, pero pienso en los 25.000 desahuciados que ha habido este año en nuestro país».

Para defender su argumento, señaló un caso en Cataluña que no tuvo apenas trascendencia: «Ella se convierte en un icono, en un símbolo que quizá podría haber salido de otra región española, porque también ocurrió hace aproximadamente tres semanas un hecho de una mujer desahuciada con hijos, más joven que Maricarmen, en Cataluña, que además se suicidó». Su caso no tuvo la magnitud que ha tenido el de Maricarmen, algo que condena profundamente el director de cine.

En este contexto, el cineasta se ha desmarcado de la posición de otros compañeros de gremio, como Carlos Bardem, que se refirió a Maricarmen como «Paquita», o Pedro Almodóvar, los cuales no han tardado en politizar la situación de la anciana a su conveniencia. Bardem, sin ir más lejos, ha aplaudido la acampada en Sol en un intento más de ganar la batalla del relato y la propaganda.

La importancia de ver toda la realidad

Banderas insistió en su mensaje. «A mí me interesa todo, toda la realidad completa, no una realidad específica para un uso político específico». Y equiparó las circunstancias con las guerras internacionales: «Es como el tema del no a la guerra, no, no, no a las guerras, vamos a hablar en plural, porque a mí me conmueve también cuando veo a un niño palestino salir empolvado como si fuera un bocadillo de un bombardeo, pero también me conmovió el 7 de octubre cuando les pasó a los judíos lo que les pasó, y me sigue conmoviendo lo que les pasa a los cristianos en Nigeria o en Sudán, y me conmueve también lo que han hecho los judíos en Yemen».

El exitoso intérprete concluyó su juicio lamentando el contexto sociopolítico en el que se encuentra el mundo: «El mundo es muy amplio y hay mucha violencia, demasiada violencia a muchos niveles». Y sentenció, respecto al caso Maricarmen: «Apoyar lo que es una causa, por un lado, y desaprovechar lo que está pasando en otras, me parece que ya tiene un tinte completamente distinto, ¿no? Hay que estar a todas, a todas».