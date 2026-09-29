Jerónimo José Martín, crítico de cine: «A mí no me gusta ‘La bola negra’ porque porque no hay grises, solo blancos y negros»

Como cada fin de semana, Jerónimo José Martín habla de la actualidad cinematográfica en el programa La Mañana del Fin de Semana de Cope. Esta vez, la opinión se centra en la polémica generada alrededor de uno de los estrenos marcados en el calendario: La Bola Negra, la nueva película dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo y que representará a España en los Óscar.

A pesar de la buena acogida por parte de la crítica internacional, con su premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes o el Premio del Público en Toronto, el experto radiofónico ha mostrado su rechazo y ha calificado el filme con un suspenso de 4,5 sobre 10.

El tajante suspenso a la apuesta española para los Óscar

Martín comenzó su crítica afirmando que «soy de los pocos con Carlos Heredero a los que no nos ha gustado». Si bien admite el talento del reparto, junto a cuantioso presupuesto que permite realizar mejores secuencias, el periodista considera que la trama desacierta en el fondo ideológico. En su evaluación, apunta que el largometraje «hace retroceder al cine español hace 40 años» al brindar una burda y simple visión de la guerra.

La cinta entrelaza tres secuencias narrativas: la fuga de un joven durante la posguerra, la recreación del manuscrito inacabado de Federico García Lorca y una trama más moderna ambientada en 2017. No obstante, el crítico apunta que la narrativa se vuelve extremadamente doctrinal.

«El palo que le pegan a la Iglesia Católica es tan potente que acaba en algún momento como legitimando la persecución religiosa que generó la guerra civil y que fue uno de sus peores frutos»

«Está todo tan marcado con una visión maniquea de la Guerra Civil, o sea, no hay grises, hay blancos y negros», asegura Martín. Además, señala la propuesta visual de «muy morboso y muy explícito en el tratamiento del sexo» y lamenta que la imagen de la Iglesia Católica concluya «legitimando la persecución religiosa». Para el analista, la obra induce al espectador la sensación de estar oyendo «un sermón» antes que viendo una historia más imparcial.