Catedral de Albacete: origen, evolución y curiosidades históricas de uno de los símbolos de Castilla-La Mancha

La fisonomía urbana de Albacete esconde en su corazón una de las construcciones religiosas más singulares de Castilla-La Mancha. La Catedral de San Juan Bautista no se levanta sobre un diseño homogéneo ni responde a un capricho arquitectónico unitario; más bien exhibe las cicatrices y los destellos de un proceso constructivo que se prolongó durante más de cuatro siglos. Entender este templo exige desandar un camino repleto de ambiciones renacentistas, errores estructurales de cálculo y ampliaciones tardías que culminaron de definir su silueta en pleno siglo XX.

Origen

El origen del edificio actual hunde sus raíces en la Baja Edad Media. Mucho antes de que los cimientos modernos comenzaran a trazar la planta actual, existía en el solar una modesta iglesia parroquial levantada a finales del siglo XIII bajo cánones mudéjares y tardogóticos.

La llamada iglesia primitiva era usada por un pueblo que se iba expandiendo en la llanura manchega pero debido al crecimiento de la población y la expansión económica de la zona era necesario tener una iglesia mucho más grande.Así que en 1515 se tomó la decisión de derribar la antigua para construir un templo de tipo catedralicio.

Elementos góticos iniciales

Las trazas iniciales del proyecto respiraban el espíritu del gótico avanzado, apostando por amplios espacios y giros audaces en sus bóvedas. Sin embargo, la osadía técnica chocó frontalmente con la realidad de los materiales locales y el peso de las estructuras. Surgieron grietas y otros problemas.

La intervención de Diego de Siloé fue providencial y radical, modificando los apoyos y sustituyendo algunos pilares góticos por esbeltas columnas de sabor clasicista que hoy marcan el compás visual de sus naves.

Pese a la genialidad de Siloé, los contratiempos no cesaron y las obras sufrieron constantes interrupciones por falta de fondos. Las bóvedas de crucería que coronan el espacio interior no se cerraron por completo hasta finales del siglo XVII, gracias al impulso de los maestros de la Trasmiera.

La finalización del Templo

Coincidiendo prácticamente con la culminación de estas obras exteriores, el templo experimentó su definitiva consagración institucional al erigirse la diócesis de Albacete en 1949 mediante bula papal, elevando la antigua parroquia al rango de catedral.

Entre sus muros se custodian piezas de notable valor artístico que sobrevivieron a los convulsos episodios del siglo pasado, destacando varias capillas laterales con advocaciones de profunda solera local y retablos barrocos y modernos donde sobresale la imaginería religiosa de mediados del siglo XX.

No obstante, el verdadero latido espiritual del templo se vincula desde hace siglos a la devoción por la Virgen de los Llanos, cuya venerada imagen, rescatada en forma de relieve histórico en los muros exteriores, vertebra el fervor de toda una ciudad.

Detalles de auténtico arte

Si profundizamos en los detalles ornamentales del interior, la catedral revela sorpresas mayúsculas que escapan al visitante apresurado. Las capillas guarnecidas a los flancos de las naves actúan como pequeñas cápsulas del tiempo donde se mezclan el fervor gremial de antaño y la mecenazgo privado de familias hidalgas locales.

Destaca de forma muy especial el programa pictórico que adorna algunos de sus espacios recónditos, ejecutado en etapas avanzadas del siglo XX por artistas que intentaron dialogar con la tradición sin caer en el pastiche insensible. Los óleos y lienzos que tapizan ciertos paramentos interiores introducen tonalidades ocres y claroscuros que contrastan vivamente con la sobriedad pétrea de los pilares de Siloé, generando un juego lumínico de gran riqueza visual a medida que el sol atraviesa los altos ventanales ojivales durante las horas centrales del día.

Mobiliario, puertas

El mobiliario litúrgico, aunque parcialmente renovado tras los desastres patrimoniales que sacudieron la geografía española en diferentes momentos históricos, conserva elementos de orfebrería y sillería de indudable interés histórico. Las puertas de acceso, esculpidas en maderas nobles con herrajes de forja tradicional, actúan como una primera frontera táctil que aísla el bullicio comercial del centro urbano para sumergir a quien cruza el umbral en un silencio denso, impregnado de cera, humedad antigua y piedra trabajada a golpe de cincel durante generaciones.

Ese contraste entre el devenir cotidiano de una plaza bulliciosa y la quietud milenaria de sus naves define el carácter íntimo del monumento. No estamos ante un templo aislado en un páramo o encorsetado dentro de un recinto monumental exclusivo, sino ante una catedral abierta y porosa que convive directamente con el pulso comercial, social y festivo de los albaceteños.

Conclusión

La Catedral de Albacete está lejos de ser un monumento unitario que surgió a través de un acto de la creatividad artística. Por el contrario es un organismo vivo que se ofrece al mundo, un libro de piedra en el cual se entrelazan el atrevido espíritu gótico, la correcta renacentista y la reconstrucción moderna.

Su capacidad para sobreponerse a derrumbes parciales, crisis financieras, guerras y modificaciones estéticas radicales demuestra que la historia de este edificio es, en el fondo, la historia misma de la tenacidad de una ciudad que se negaba a renunciar a su templo mayor.