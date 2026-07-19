Así transformó Gaudí la Catedral de Mallorca: una exposición recorre su legado en la Seu en el centenario de su muerte

El baldaquino colgante que se dispuso sobre el altar mayor tiene una inclinación que permite que desde la entrada se tenga la visión de la Virgen y la Trinidad enmarcados por este elemento simbólico que representa los siete dones del Espíritu Santo. En el exterior se preveía la reforma de las cubiertas de la Catedral donde se construirían pináculos y un campanario. Para esta obra Gaudí contó con la colaboración de Joan Rubió. En los aspectos decorativos tuvo importante participación el entonces joven arquitecto Josep Maria Jujol, especialmente en la decoración del ábside, donde la libertad creativa que le otorgó Gaudí provocó algunos roces con los canónigos.

De este ambicioso programa, una gran parte llegó a concretarse en 12 años de trabajo hasta que Gaudí en 1914 tuvo diferencias con los constructores y algunos miembros del Cabildo. Tras el fallecimiento del obispo Campins el año siguiente, dejó definitivamente la obra y quedó a cargo Rubió hasta que fue designado un nuevo arquitecto. Quedaron pendientes de acabar seis de las nueve vidrieras proyectadas, parte del mobiliario, las cubiertas y las tumbas reales.

La intervención de Jujol

La restauración de la Catedral de Mallorca va mucho más allá de una reinterpretación de las formas de la época, ya que constituye una aplicación de conceptos de reforma litúrgica. El traslado del coro, la recuperación de la centralidad del altar y la cátedra y la reorganización del presbiterio perseguían una participación más activa de los fieles. Fueron unas decisiones que se anticipaban a los cánones marcados por el Concilio Vaticano II, celebrado décadas después, entre 1962 y 1965. La clave era situar la comunidad y la liturgia en el centro del templo.

De Gaudí son estas palabras: «No se trata de una reforma, sino de una restauración y no en el sentido restrictivo de añadir elementos de un determinado estilo o época, sacrificándolos de otras épocas, sino de devolver las cosas a su lugar y a su verdadera función».

La intervención de Gaudí generó mucho debate y una gran polémica. Intelectuales de la época, artistas y miembros de la curia expresaron abiertamente su rechazo a la reforma. El pintor Santiago Rusiñol cuestionó el derecho de un arquitecto, por genial que fuera, a alterar la armonía de un conjunto histórico. El poeta Miquel Ferrà, que defendió inicialmente la renovación impulsada por Campins y que reconocía la genialidad de Gaudí, expresó sus reticencias sobre ciertos cambios.

Algunos miembros del clero, como el sacerdote Emili Sagristà, calificaron incluso de atentado y crimen algunas de las intervenciones.

Así y todo, en la sociedad y los medios de comunicación prevalecieron las opiniones a favor de la reforma. En la prensa madrileña, el escritor Azorín destacó el carácter genial y renovador de la obra de Gaudí y el canónigo Miquel Costa i Llobera alabó en un poema al arquitecto.