La Catedral de Mallorca publica un cuento infantil para descubrir la huella de Gaudí en la Seu

La Catedral de Mallorca, en colaboración con la Cátedra Seu de Mallorca de la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha editado el cuento infantil Margalida i Antoni Gaudí. El secret de la Seu, una publicación pensada para acercar al público infantil la intervención del arquitecto Antoni Gaudí en el templo.

La obra cuenta con texto de Miguel Anómalo e ilustraciones de Flavia Gargiulo. La coordinación ha corrido a cargo del área de Gestión Cultural de la Catedral, mientras que la edición ha sido realizada por la Cátedra Seu de Mallorca de la UIB.

Según ha informado la Catedral en un comunicado, el relato sigue la historia de Margalida, una niña que visita la Seu durante una excursión escolar. A lo largo de la visita vivirá una aventura que la transportará al pasado, donde descubrirá cómo Antoni Gaudí y el obispo Pere Joan Campins impulsaron la reforma del templo. El principal protagonista de aquella intervención acompañará a la niña durante todo el recorrido.

El libro combina un enfoque didáctico y lúdico, con el objetivo de convertirse en una herramienta de divulgación sobre la transformación que Gaudí llevó a cabo en la Catedral entre 1904 y 1915. Además, a partir del próximo curso escolar estará disponible en bibliotecas y en los centros educativos que visiten la Seu junto al equipo educativo del templo.

La publicación se enmarca en las actividades promovidas por el Cabildo de la Catedral con motivo del Año Gaudí, que conmemora el centenario del fallecimiento del arquitecto.

La técnica de Gestión Cultural de la Catedral, Marta de Castro, ha explicado que la protagonista «es una niña que llega a la Catedral poco entusiasmada», una actitud que, según ha señalado, refleja la de algunos de los escolares que reciben habitualmente. «Al final, como suele pasar, acaban enamorándose de nuestra Catedral y disfrutando mucho de la visita», ha afirmado, al tiempo que ha definido el cuento como «una herramienta perfecta» para acercar este patrimonio al público infantil.

Por su parte, el director de la Cátedra Seu de Mallorca, Andreu Villalonga, ha destacado el esfuerzo realizado para garantizar el rigor histórico y cultural de la publicación. «No siempre ha sido fácil, pero creo que el resultado ha sido muy positivo y realmente interesante», ha señalado.

La ilustradora Flavia Gargiulo ha valorado la libertad creativa que le ha ofrecido el formato de cuento infantil para presentar a Gaudí como «una persona accesible, con una pátina de diversión». Entre los elementos que ha plasmado en las ilustraciones destacan el baldaquino y el mural cerámico, además de numerosos detalles dorados. «Me gusta mucho el detalle, tengo cierta tendencia al horror vacui, aunque en la Catedral era fácil de controlar», ha comentado.

Hay que recordar que la intervención de Gaudí en la Seu, promovida por el obispo Pere Joan Campins a comienzos del siglo XX, supuso una profunda renovación del espacio litúrgico del templo. El arquitecto reorganizó el presbiterio para mejorar la visibilidad de las celebraciones, trasladó el coro desde el centro de la nave, diseñó el característico baldaquino del altar mayor e impulsó una nueva iluminación mediante la apertura de ventanales que permanecían cegados, además de crear mobiliario litúrgico, lámparas y otros elementos decorativos.

Las obras, desarrolladas entre 1904 y 1915, constituyen la única gran intervención que Gaudí realizó en una catedral gótica ya existente y una de las actuaciones más singulares de su trayectoria.