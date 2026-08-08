La ausencia de viento ha evitado que el incendio de Palma se descontrole: ya está estabilizado

La ausencia de viento ha evitado que el incendio forestal declarado este sábado en el Puig de Son Muntaner, cerca de Palma, se descontrole, según fuentes de Bomberos de Palma, que han confirmado que ya está estabilizado.

Los efectivos han alertado de la gran cantidad de basura y suciedad que se ha encontrado en la zona y que, han alertado, en una jornada con más viento podría haber tenido peores consecuencias.

El fuego se ha confirmado a las 16.53 horas de este sábado en las inmediaciones de la base militar Jaime II e, inicialmente, se ha catalogado como de gravedad potencial 1 por la cercanía de viviendas y carreteras. El fuego se ha estabilizado a las 17.50 horas.

Medios de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y Bomberos de Palma han trabajado desde tierra y arrojando agua con medios aéreos. El fuego se ha iniciado en una acumulación de basura, que podría haber prendido por una colilla o un cristal, a un kilómetro de la rotonda de la base militar, en las cercanías de Génova y Son Rapinya y ha ascendido por una pendiente.

Por suerte, han destacado las mismas fuentes, la ausencia de viento ha permitido un rápido control de la situación. Por la acumulación de basura en la zona, en un día de viento el incendio se podría haber descontrolado y haber crecido en magnitud rápidamente.

La Policía Local, por su parte, ha desalojado por precaución una vivienda del perímetro. Por parte de la Conselleria están actuando tres medios aéreos, dos autobombas y 35 bomberos forestales.