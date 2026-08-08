Vox promueve activar el artículo 102 de la Constitución para investigar a Sánchez por delito de traición

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que su partido promoverá la activación del artículo 102 de la Constitución para investigar a Pedro Sánchez y a su Gobierno por posibles delitos de traición y contra la seguridad del Estado. Abascal ha denunciado que «la traición de Pedro Sánchez a los españoles debe llevarse a los tribunales».

Así lo ha anunciado Santiago Abascal en sus redes sociales. El líder del partido sostiene que existen indicios que justifican una investigación judicial por posibles delitos de traición y contra la seguridad del Estado. Además, en un comunicado, Vox propone activar el procedimiento previsto en el artículo 102. Este atribuye a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la competencia para exigir la responsabilidad criminal del presidente y de los miembros del Gobierno cuando la acusación se refiera a delitos de traición o contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de sus funciones.

«Proponemos activar el procedimiento previsto en el artículo 102 de la Constitución, que atribuye a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la competencia para exigir la responsabilidad criminal del presidente y de los miembros del Gobierno», explica. Para ello, se exige que la iniciativa sea presentada por, al menos, una cuarta parte de los miembros del Congreso y que sea aprobada por mayoría absoluta de la Cámara. Para iniciar el proceso son precisos 88 diputados. «Hay indicios y evidencias más que suficientes», alerta Abascal.

La traición de Pedro Sánchez a los españoles debe llevarse a los tribunales. Por ello proponemos activar el procedimiento previsto en el artículo 102 de la Constitución, que atribuye a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la competencia para exigir la responsabilidad… — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) August 8, 2026

La formación considera que «existen hechos que deben ser esclarecidos por la jurisdicción penal» y recuerda que «el Título XXIII del Código Penal tipifica los delitos de traición y los delitos contra la paz, la independencia y la seguridad del Estado».

Por otra parte, Vox reclama la «inmediata desclasificación y entrega al Congreso» de toda la información relativa a las comunicaciones mantenidas entre el Gobierno y las autoridades marroquíes antes, durante y después de los acontecimientos de Ceuta. También piden la documentación e informes elaborados por los servicios de inteligencia y los órganos responsables de la seguridad nacional.

«Los españoles tienen derecho a conocer toda la verdad sobre unos hechos que afectan directamente a la integridad territorial, la seguridad nacional y el control efectivo de las fronteras del Estado», ha subrayado Abascal. «Lo ocurrido en Ceuta no constituye un fenómeno migratorio convencional, sino un episodio de guerra híbrida contra España, caracterizado por la utilización masiva de inmigrantes ilegales como instrumento de presión sobre la soberanía nacional», ha concluido.