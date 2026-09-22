Un soltero de ‘First Dates’ descoloca a Carlos Sobera al explicar cómo tiene sexo con los árboles

Durante estos diez años de emisión, los espectadores de First Dates han tenido la oportunidad de conocer a numerosos participantes que han acudido al formato con el objetivo de encontrar el amor o, en ocasiones, de conocer a nuevas personas. Numerosas personalidades, donde, este pasado 21 de septiembre, el público tuvo la oportunidad de conocer a Richard, de Amazonas (Perú). El soltero acudió al programa con un limonero de Valencia. Carlos Sobera, que fue el encargado de recibirle a su llegada, no pudo evitar quedarse asombrado. Por ello, el comensal le explicó el motivo de su gesto.

«Es mi hijo. Yo me casé con el árbol España. Me caso con los árboles», le dijo. Seguidamente, el participante se ha sincerado y le ha explicado que es un «artista escénico y activista a favor de la naturaleza». Ante ello, ha contado que él une su vida en matrimonio con un árbol para tener un «vínculo de protección». Pues la finalidad es «generar conciencia». Por lo tanto, todo es el resultado de un proyecto. Pero, lejos de quedar aquí, le ha mostrado al presentador un álbum de fotos donde tiene instantáneas de todos los árboles con los que se ha casado. «Es un proyecto poderosísimo donde el núcleo es la reforestación. El objetivo es proteger a los que están vivos», le dijo.

Azul sobre su cita de ‘First Dates’: «Él es un circo»

Asimismo, como todo matrimonio, este también tiene sus encuentros íntimos. Richard le explicó a Sobera cómo tiene sexo con sus árboles. Así pues, explicaciones aparte, la cita del soltero fue Azul. Ambos participantes se han trasladado hasta su mesa en el restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Un momento donde hablaron de sus hobbies y aficiones para descubrir si compartían asuntos en común.

La velada fue avanzando, pero Richard no dudó en aprovechar la oportunidad para realizar un show junto a su limonero. «Él es un circo», comentó Azul. El participante ha realizado una especie de «acción de gracias» a los árboles «por todo el oxígeno que nos regalan». Y es que, según ha explicado, lo ha realizado en honor a lo que hacían «los antiguos de su país».

«Para que la humanidad vuelva a la naturaleza», dijo. Fue entonces cuando le presentó su limonero, de manera formal, a Azul. «Este árbol se va conmigo porque lo quiero plantar», indicó. De hecho, le propuso plantar el árbol con ella. Pero la participante no vio esto con buenos ojos. Pero, ¿qué sucedió en la decisión final de First Dates? Pues, la soltera no quiso una segunda cita con Richard. «Lo mío es más el camino hacia dentro y el tuyo hacia fuera. No terminamos de encajar… pero en algún momento me gustaría visitar Perú, tiene que ser enriquecedor», dijo a modo de despedida.