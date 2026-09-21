No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente y espectacular historia que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en muchos aspectos. El pasado viernes 18 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española han tenido la ocasión de disfrutar del capítulo 489 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Bárbara no puede evitar afrontar su primer baile con ciertos nervios, pero también con muchísima ilusión.

Al fin y al cabo, es consciente de que se trata de una experiencia que le va a cambiar la vida. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente y espectacular historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ver cómo, en este baile tan sumamente esperado por todos, Bárbara no solamente se reencuentra con doña Carla. Y es que, en un momento dado, la joven termina atrayendo a un misterioso desconocido. ¿De quién se trata? Y, sobre todo, ¿por qué este muchacho ha logrado captar la atención de Bárbara?

¿Qué sucede en el capítulo 490 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 21 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de poder ver cómo Alejo no tiene reparos a la hora de protagonizar un tenso enfrentamiento con Manuela, demostrando que cada vez está más fuera de la realidad. ¡Es algo que, desde luego, no puede evitar! Todo ello mientras don Hernando no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para amenazar al muchacho.

Ahora bien, ¿cuál es el verdadero motivo por el que le ha puesto entre la espada y la pared? Pronto se descubre, puesto que no tarda, ante todos, en lanzar un anuncio que consigue helar la sangre de Alejo. ¿Qué está dispuesto a hacer el marqués? Y, sobre todo, ¿será capaz de asumir las consecuencias de sus actos? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.