Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los años, se ha ganado a pulso convertirse en una de las ficciones diarias que más sigue dando que hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, ya está dando que hablar en numerosos aspectos. Y no es para menos. El pasado jueves 17 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 488 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han observado cómo Luisa no tiene reparos a la hora de ayudar a Bárbara a prepararse para el baile. A pesar de todo, también es consciente de que no puede evitar sufrir en silencio por el beso entre Alejo y Manuela.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la ocasión de ser testigos de cómo el capitán Escobedo no tiene reparos a la hora de reunir a todos, y lo hace con la firme intención de dar una gran noticia. ¿En qué consiste, exactamente? Al hecho de que han encontrado a Dámaso… ¿Vivo o muerto? Sea como sea, lo que es evidente es que ha llegado el gran punto de inflexión en la vida de Victoria y Mercedes. ¡Sus vidas van a cambiar para siempre y de forma verdaderamente radical!

¿Qué sucede en el capítulo 489 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 18 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Bárbara se muestra verdaderamente ilusionada. Entre otras tantas cuestiones, porque está a punto de afrontar su primer baile. No solamente está nerviosa, sino también muy ilusionada. ¡Tenía muchísimas ganas de que llegase este día!

Así pues, vamos a tener la ocasión de observar cómo Bárbara logra reencontrarse con doña Clara. Por si fuera poco, la joven también consigue atraer la atención de un misterioso desconocido, que lleva por nombre Gerardo. Es más que evidente que estamos ante un nuevo y sorprendente giro de guion que va a dar mucho que hablar. ¡Y siendo honestos, no es para menos! No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.