‘¡De Viernes!’ anuncia sus invitados para hoy, viernes 18 de septiembre

¡De Viernes! afronta desde esta semana un recorte importante en su duración, y pasará a arrancar a las 22:55 horas en lugar de a las 21:50 horas como venía haciendo hasta ahora. El movimiento llega después de que Telecinco haya decidido emitir una nueva entrega de First Dates, justo la misma noche en la que Antena 3 estrena la nueva edición de La Voz y Cuatro amplía la emisión de Horizonte a los viernes. Ante este ajuste de horario y de duración, ¡De Viernes! se ve obligado a reducir también su oferta de contenidos: para hoy, el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona anuncia solo dos entrevistas y su tertulia semanal sobre Supervivientes All Stars.

Lucas González, protagonista del ‘scoop’ de la semana

Lucas González, exintegrante del dúo Andy y Lucas, ha sido uno de los personajes más buscados por todos los medios en los últimos días, después de anunciar su operación de nariz tras un retoque estético que se cuidó como debía. El cantante reaparecerá en televisión, donde hablará sin filtros de todo el proceso al que se ha sometido y mostrará por primera vez el resultado ante toda la audiencia. Eso sí, fue el programa Y ahora Sonsoles el programa que logró emitir la primera imagen de la nueva nariz del artista, adelantándose a la exclusiva de Telecinco. ¡De Viernes! cuenta además, en exclusiva, con imágenes nunca vistas de los momentos previos y posteriores a la intervención,

Además de su nariz, el cantante hablará de su relación con Andy Morales, ante la guerra abierta que hay entre ambos: ¿qué pasó realmente entre ellos?, ¿llegaron a las manos?, ¿hay lugar para la reconciliación? A todas estas preguntas responderá el artista en la entrevista. María José, pareja del cantante, estará también en plató para comentar junto a colaboradores y presentadores su testimonio sobre la polémica del dúo.

Rocío Flores regresa para hablar de un incidente en plena calle

Rocío Flores vuelve al plató de ¡De Viernes! para abordar la situación que ha vivido y denunciado públicamente después de que un matrimonio la increpara por la calle. Dará detalles de lo sucedido ante las cámaras y aclarará si ha tomado o tomará medidas legales.

La colaboradora hablará también de su relación actual con su tía Gloria Camila tras el desencuentro que vivieron hace meses, y de si mantiene el contacto con José Ortega Cano. Además, aclarará por qué no estuvo en el balcón el día de la Virgen de Regla, y valorará el papel de Rosa Benito en Supervivientes All Stars 3 y las intervenciones de Amador y Rosario Mohedano en los platós. Por último, coincidiendo con el día en que su abuela, Rocío Jurado, hubiera cumplido 83 años, recordará momentos icónicos de su vida y desvelará aspectos hasta ahora desconocidos de la artista.

Debate de ‘Supervivientes All Stars’

El espacio de Santi Acosta y Bea Archidona seguirá analizando también la última hora de Supervivientes All Stars 3 y lo ocurrido en su segunda gala del jueves. Para ello, el programa contará con Anabel Pantoja, Isa Pantoja, Beatriz Trapote, Karmele Marchante y Sebas Gallego como colaboradores, además de la emisión de imágenes inéditas del concurso.

Cómo le fue al programa la semana pasada en audiencias

El pasado viernes 11 de septiembre, ¡De Viernes! firmó un 11,2% de cuota y 728.000 espectadores con la visita de Isa Pantoja, un dato que mejoró ligeramente los registros de la semana anterior y que sitúa al programa en una posición sólida antes de afrontar esta primera entrega con el nuevo horario recortado.

Habrá que ver si el recorte de tiempo en antena y la fuerte competencia del estreno de La Voz en Antena 3 afectan o no a esa tendencia al alza que el programa venía firmando en las últimas semanas. Recordemos que hasta la pasada temporada, el talent show de cantantes ganó siempre al programa del corazón, por lo que será interesante saber qué ocurre a partir de esta semana.