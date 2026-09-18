David Gordo: «Me llena de confianza y tranquilidad que Espí y Gonzalo estén con la Sub-21»

Día de estrenos en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Lo representa un símbolo de todos los españoles, una segunda estrella en el escudo de la selección española. Lo consiguieron los mayores, con Luis de la Fuente a la cabeza, e impulsa a los menores, liderados por David Gordo. El seleccionador de la Sub-21 compareció ante los medios de comunicación para analizar la lista de convocados de cara al tramo final de la clasificación para el Europeo 2027. Comenzó con un mensaje de apoyo a Ceuta. «Todo nuestro apoyo y ánimo del mundo para que se solucione la situación y puedan volver a la normalidad», dijo.

«Estoy muy contento con los 23 futbolistas que tenemos en la lista. Tanto Espí como Gonzalo, que estén con la Sub-21 me llenan de confianza y tranquilidad. Estoy muy contento de contar con ellos. No me sorprende el rendimiento que están dando. Espí no ha tenido tanta continuidad en la selección, pero Espart viene de ser campeón sub-19. Hemos visto que en la Absoluta hay 3 jugadores en edad sub-21», analizó.

Espart es otra de las caras nuevas. En las categorías inferiores de la selección rindió como centrocampista y en el Barcelona lo hace como lateral. «Tiene un perfil de jugador cuya mejor virtud es que interpreta muy bien el juego. Se puede adaptar a varias posiciones. Está siendo un jugador muy importante. Es muy inteligente, va un paso por delante en todas las situaciones. Me recuerda a Pedri en muchas cosas, parece que el tiempo es diferente para él. Puede jugar en cualquier posición».

Gonzalo cambió el Real Madrid por el Fulham en busca de oportunidades. «Seguro que le va a venir bien, pero lo que mejor le viene es tener minutos y los está teniendo. Los jugadores tienen que estar en el campo sumando experiencias. Es importante que juegue. Hay que tener la valentía de ponerlos a jugar. En el Barcelona hay muchos jugadores jóvenes y están siendo importantes. Con nosotros da buen rendimiento porque está jugando. Eso no gusta», detalló Gordo.

No está en la lista Thiago Pitarch, lesionado a principio de temporada y en el ostracismo una vez recuperado. «Thiago es un jugador muy importante para nosotros. Viene de una lesión y desde el Europeo no ha disputado minutos y eso es uno de los motivos por los que no está en la lista. Pero lo tenemos muy presente. Estoy seguro de que en futuras convocatorias. Es uno de los nuestros, entiende el juego con mucha capacidad», sentenció Gordo.