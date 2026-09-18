Arranca un nuevo Mundial: Márquez y Martín luchan por el trono de MotoGP tras la mayor remontada de la historia

Todo vuelve a empezar en Red Bull Ring. Marc Márquez y Jorge Martín llegan al GP de Austria de MotoGP empatados a puntos en el liderato. El de Cervera aparece como primero al haber ganado más carreras el domingo, y después de remontar 102 puntos, que es la mayor remontada de la historia del campeonato, para volver a luchar por el trono de MotoGP.

Marc está en el juego. Ya lo dijo en Silverstone, cuando estaba tercero del Mundial a 18 puntos del líder, Martín, que «el favorito al título soy yo». Aunque se le complicó todavía más tras el GP de Gran Bretaña después de los problemas en el brazo derecho en carrera, y salió de allí cuarto a 40 puntos del madrileño, no se rindió.

El 93 respondió como mejor lo sabe hacer, con dos plenos de 37 puntos seguidos en Aragón y Misano que le permiten no solo seguir vivo, sino llegar a Austria líder igualado a puntos con el segundo. Y como él mismo ha dicho en la previa del Gran Premio en DAZN, «el líder es el favorito». Por tanto, esto significa que Marc Márquez es el gran favorito al título de nuevo, como al inicio de temporada.

Un Mundial al sprint

Vuelta a la casilla de salida. Con los dos pilotos españoles empatados en el liderato y los siete primeros en menos de cien puntos, empieza una nueva batalla justo antes de partir hacia el continente asiático. Un Mundial al sprint. A falta de ocho carreras para el final, con 296 puntos en juego, todo se ha igualado en lo alto de la clasificación. Y este fin de semana, MotoGP desembarca en un circuito favorable para la Ducati, donde el año pasado Márquez se llevó las dos carreras.

Todo apunta a que el Mundial será una pelea entre dos, siempre y cuando el brazo de Jorge Martín le permita luchar. El maldito síndrome compartimental volvió a afectar al piloto de San Sebastián de los Reyes en Misano, por lo que aterriza en Red Bull Ring con esa incógnita. Si el brazo le permite luchar, Dios quiera que sí, los dos últimos campeones de MotoGP lucharán por el trono.

Márquez, a superar a Rossi

Márquez parte como el principal favorito en esta pelea por el trono de MotoGP tras escribir su nombre, otra vez, en los libros de historia de este deporte, al firmar la mayor remontada jamás vista en la historia del campeonato, superando los 91 que le remontó Bagnaia a Quartararo en 2022. El ilerdense no pudo competir con las Aprilia en el inicio de temporada por los problemas en su brazo y en la moto, pero eso se acabó.

El nueve veces campeón del mundo está listo para la batalla final. Ya ha hecho lo más difícil, remontar 102 puntos, y ahora depende de sí mismo para ganar su décimo título, el octavo de MotoGP, ese que Rossi nunca pudo ganar y tantas veces luchó por él y tuvo al alcance de su mano. Ahora ve como su archienemigo, al que se rindió tras su exhibición en Misano, puede lograr lo que él tanto ansiaba y nunca pudo.

Su principal escollo en esta lucha tiene nombre y apellidos y también habla español y se llama Jorge Martín, que no se lo pondrá nada fácil. Tampoco hay que olvidarse de Marco Bezzecchi, tercero a 33 puntos. El otro piloto de Aprilia también sueña con pelear por escribir su nombre en la torre de campeones. Tres miuras que saldrán a por todas en Red Bull Ring para intentar irse líderes a la gira. Así que… ¡Que comiencen los juegos de MotoGP! Sólo puede quedar uno.