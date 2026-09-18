De la Fuente: «Me siento más caballa y ceutí que ayer»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras dar a conocer la primera convocatoria de la selección española tras ganar el Mundial. El seleccionador nacional ha apostado por una convocatoria continuista, donde sólo hay cuatro novedades. El combinado nacional juega contra Inglaterra, dos compromisos frente a Croacia y contra la República Checa.

«Después de estos días, es muy agradable recibiros aquí, en casa. Pero quiero poner el foco en algo más importante. En España hubo unos dramáticos incendios mientras algunos teníamos unos días felices. Y no me olvido de nuestros compatriotas de Ceuta», comenzó el seleccionador nacional antes de recibir las preguntas.

También habló sobre su renovación: «Permitidme que las noticias referentes a la renovación sean cosa de la Federación. Esa información la comunicará en su momento la RFEF». Por otro lado, dejó claro que no le gusta el nuevo formato: «A mí no me gusta. Prefería el formato anterior. Tendremos cuatro partidos de gran exigencia. En algunos tenemos muchos desplazamientos, viajes… Prefería el formato anterior, con más descanso, porque se cuida mejor la salud de los futbolistas».

De la Fuente analizó las novedades de la convocatoria: «Josep estuvo conmigo en la Sub-21, confiamos mucho en él y es campeón de la Liga y la Copa de Italia. Es un portero de máximas garantías. A Roberto le hemos seguido mucho y ahora es su momento. Lo está haciendo muy bien, lleva seis goles y encaja perfectamente en esa otra versión de delantero que buscamos».

También habló del Balón de Oro: «Son españoles y se lo daría a un español. Me parece que han hecho méritos y tienen talento para ganar ese reconocimiento». Además, volvió a mostrar su apoyo a Ceuta al ser preguntado por la polémica de las camisetas: «Yo me siento hoy más caballa y más ceutí que ayer».

«Tratamos de cubrir todos los escenarios y hemos hecho una lista muy equilibrada. ¿Cómo no va a haber continuidad con jugadores que lo han ganado todo? Pero eso no significa que no apostemos por quienes llaman a la puerta. Aunque hay que cruzarla y, entonces, te quedarás en este piso. Les queremos dar ese reconocimiento y la oportunidad de que muestren su rendimiento en la selección», comentó.

De la Fuente también destacó el nivel de los entrenadores españoles: «La formación. Somos pioneros desde hace mucho tiempo. Los resultados se ven desde hace años, aunque ahora, al ganar títulos, se reconoce más. Somos un ejemplo que seguir en cuanto a formación. Es el germen que hace que los entrenadores destaquen».

Por otro lado, habló del lateral derecho de España y tuvo un recuerdo para Marcos Llorente, quien comunicó recientemente su decisión de dejar la selección española: «Un recuerdo para Marcos Llorente. Todo el respeto para su decisión y todo el apoyo. Le conozco desde 2013 o 2014, cuando debutó conmigo en la Sub-19. En el lateral derecho estamos cubiertos. En esta lista, los laterales derechos son Pedro Porro y Eric García. Si no, habríamos mirado a la Sub-21: Fresneda, Espart… Hay muchos jugadores para cubrir esas posiciones».

«Lo único que me preocupa es la salud de los futbolistas y que podamos contar con ellos. Nada más terminar la final, en caliente, dos o tres minutos después, vino un jugador y me dijo: ‘¿Qué nos queda por ganar?’. Pues el partido contra Inglaterra del 26 de septiembre. Este equipo no para. No nos vale con el Mundial, hay que ser mejores. Con lo que hemos hecho no nos da para ganar el siguiente partido. No tengo ninguna duda ni ninguna preocupación. Sólo quiero que estén disponibles y sanos», añadió.

De la Fuente habló sobre la portería y puso en valor a Unai Simón: «Antes analizábamos a los mejores porteros para el Balón de Oro. De los diez candidatos, tres son españoles. Es el único caso. Los tres, qué casualidad, son los que estuvieron en el Mundial. Cualquiera de ellos es merecedor. Estamos muy tranquilos. Son tres de los cinco mejores porteros del mundo. Unai Simón ha sido el mejor portero del mundo, ha batido todos los récords… Igual hay que darle continuidad. Y el resto son ‘superporteros’».

Además, mostró su pesar por la negativa del Barcelona a homenajear a los campeones del mundo con España: «Me da pena, porque es un reconocimiento que no sucede muchas veces. Lo estarán celebrando mucho porque les reconocen allá donde van. Si no te lo reconocen en casa, ya lo harán en otro sitio».

De la Fuente aseguró que no tiene dudas de que la final del Mundial debe jugarse en España: «Es mi opinión, que es lo que puedo controlar. Se debería jugar en España por muchos motivos. Queda mucho y seguro que la FIFA valorará todo lo bueno que ofrece España: infraestructuras, estadios… Ahora mismo no tengo ninguna duda de que debería jugarse en España».

El seleccionador habló también de los regresos de Fermín y Huijsen: «Aprovecho para reconocer el esfuerzo que hacen por querer estar en la selección. Trabajan y se esfuerzan mucho. Es un grupo espectacular también en lo humano. Tanto Dean como Fermín, que sufrió una lesión desgraciada, como lo son todas, pueden volver a vivir esa experiencia».

De la Fuente puso en valor la dificultad de ganar: «En la vida es muy difícil ganar y se pierde mucho más de lo que se gana. Repetir éxitos en cuanto a la consecución de títulos es muy complicado. Vamos a intentar estar en disposición de competir para ganar. Ahora somos el rival a batir y ésa es una motivación añadida».

Por último, volvió a referirse a Huijsen: «Le vemos muy bien, por eso apostamos por él. Rinde mejor quien no tiene altibajos. El futbolista debe entender que la competencia le hace mejorar y que tiene que respetar que, en otros momentos, otros compañeros estén mejor. Nosotros siempre buscamos el equipo más competitivo posible. Dean tiene que entender, como los demás, que debe trabajar siempre pensando en mejorar. Será muy bueno para él y para su club. Hay una gran competencia. En el Mundial, nuestros centrales fueron los mejores del mundo. Hay que empujar bien esa puerta».