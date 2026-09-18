El Gobierno lo confirma: a partir del 22 de noviembre se cobrarán al menos 10 céntimos extra por cada botella de plástico o lata que compres

Ir al supermercado y comprar una botella de agua o una lata de refresco es algo de lo más normal y que todos hacemos, pero lo cierto es que todo esto cambiará dentro de apenas unos meses. Y no porque estos productos vayan a subir necesariamente de precio, sino porque determinados envases tendrán asociado un depósito de al menos 10 céntimos. Lo pagarás en el momento de la compra, aunque ese dinero no se lo quedará el establecimiento ni estamos ante un nuevo impuesto sino que se va a poder recuperarcuando devuelvas el envase vacío.

Es el llamado Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), que España debe tener implantado en noviembre de 2026 después de no alcanzar el objetivo de recogida separada establecido por la normativa. Por tanto, conviene entender bien cómo funcionará porque no se trata simplemente de que una botella vaya a costar 10 céntimos más. Es una especie de fianza que pagas cuando te llevas el envase y recuperas cuando lo devuelves.

Por qué tendrás que pagar al menos 10 céntimos por el envase

Para entender de dónde sale este cambio tenemos que volver a 2022. La Ley 7/2022 de residuos y el Real Decreto 1055/2022 establecieron objetivos de recogida separada para las botellas de plástico de un solo uso. Para 2023, España tenía que haber recogido separadamente al menos el 70% de estas botellas. Sin embargo, el informe publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica situó el porcentaje en el 41,3%. Al no alcanzarse el objetivo, la propia legislación obliga a implantar en todo el territorio nacional un sistema de depósito, devolución y retorno en un plazo de dos años. El informe que constató el incumplimiento se publicó el 22 de noviembre de 2024, de ahí que noviembre de 2026 sea la fecha límite para que el sistema esté funcionando. ¿Y cómo se consigue que devolvamos las botellas? Pues haciendo que tengamos un pequeño motivo económico para hacerlo.

Cómo funcionará el nuevo sistema

El funcionamiento es bastante sencillo. Piensa por ejemplo que compras una botella que cuesta 50 céntimos y que el depósito fijado para ese envase es de 10 céntimos. En el momento de comprarla pagarías 60 céntimos. Una vez hayas bebido su contenido, en lugar de tirar el recipiente, podrás llevarlo a uno de los puntos de retorno establecidos por el sistema. Al devolverlo recuperarás el depósito que habías pagado. Es decir, si devuelves el envase, esos 10 céntimos vuelven a ti. Además, los 10 céntimos son un mínimo. El Real Decreto establece que los sistemas de responsabilidad ampliada del productor serán los que fijen el depósito, pero la cantidad tendrá que ser igual o superior a 10 céntimos por cada unidad. Por eso tampoco debemos entender que todos los envases vayan a tener necesariamente un depósito exacto de 10 céntimos.

No afectará únicamente a las botellas de plástico

La normativa incluye las botellas de plástico de un sólo uso de hasta tres litros utilizadas para aguas minerales y de manantial, zumos, néctares, bebidas refrescantes, energéticas e isotónicas, además de determinadas bebidas alcohólicas. Pero no se queda ahí ya que para que el sistema sea viable, el Real Decreto establece que también se incluyan las latas y los envases de cartón para bebidas correspondientes a estos productos.

¿Dónde habrá que devolver los envases?

Evidentemente, para recuperar el dinero tiene que existir algún lugar en el que entregar el recipiente una vez esté vacío. La normativa contempla diferentes posibilidades. Los puntos de retorno podrán estar en comercios minoristas, centros específicos, contenedores o mediante otros sistemas establecidos para recoger estos residuos. Los establecimientos que comercialicen los envases afectados también tendrán que participar en el SDDR según las condiciones previstas.

Así que la idea es que el proceso sea algo parecido a pagar una fianza. Compras, pagas el depósito y, cuando devuelves correctamente el envase, recuperas ese dinero. De hecho, la Ley 7/2022 deja claro que esta cantidad no tiene consideración de precio y que los establecimientos deberán informar de forma visible tanto de la cuantía del depósito como de la manera de recuperar el dinero.

El objetivo es que devolvamos muchos más envases

Detrás de todo esto está precisamente el bajo porcentaje de recogida que llevó a activar el sistema. Si simplemente seguimos comprando y tirando los envases sin devolverlos, el depósito pierde buena parte de su sentido. Por eso se introduce el incentivo económico. Piensa que 10 céntimos pueden parecer poco cuando compras una sola botella. Pero si durante la semana has comprado varias botellas, latas o envases incluidos en el sistema, ya será una cantidad mayor que probablemente no quieras perder.

Y precisamente lo que se busca es que ese gesto de guardar el envase y devolverlo termine convirtiéndose en algo habitual. El Real Decreto fija además que, tras la puesta en funcionamiento del SDDR, deberá alcanzarse una recogida separada mínima del 90% de los residuos de envases sujetos al sistema dentro del plazo establecido por la norma. Así que cuando llegue el cambio y veas que una botella te cuesta unos céntimos más de lo que esperabas, recuerda que ese dinero no tiene por qué estar perdido. Si conservas el envase y lo llevas después a uno de los puntos habilitados, podrás recuperar el depósito que pagaste al comprarlo.