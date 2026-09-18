El viernes es el día en el que muchos ya piensan en el fin de semana por lo que si tienes pensado coger el coche para una pequeña escapada, será importante poder ubicar dónde están las gasolineras más baratas para llenar el depósito y de este modo olvidarnos durante los próximos días. Conozcamos entonces ahora cuál es el precio de la gasolina hoy 18 de septiembre y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid.

No podemos olvidar que no será lo mismo repostar en una gasolinera en pleno centro de Madrid, que hacerlo a las afueras, incluso en un municipio cercano, por lo que si sabemos hacia donde dirigirnos, está claro que vamos a poder ahorrar varios euros, algo que puede que no lo notes en un litro o dos pero que resulta un ahorro importante si pensamos en un depósito lleno, de modo que consultamos ahora los datos que le llegan actualizados, a primera hora de este viernes, al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.

Precio de la gasolina hoy 18 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

¿Dónde están las gasolineras más baratas para repostar hoy? Las que señala el Geoportal son las siguientes:

Gasolina 95

Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.729 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.729 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.729 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.729 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.729 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.729 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.729 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.729 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.739 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Antonio Suárez, 4. Precio: 1.739 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Antonio Suárez, 4. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.739 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.759 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . T9 . Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: 1.759 €/l .

. Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.759 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.759 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.759 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Ballenoil . Arroyomolinos. Calle Fresadores, 7. Precio: 1.759 €/l .

. Arroyomolinos. Calle Fresadores, 7. Precio: . Ballenoil . Griñón. Avenida Humanes, 171. Precio: 1.759 €/l .

. Griñón. Avenida Humanes, 171. Precio: . Ballenoil . Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: 1.759 €/l .

. Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: . Ballenoil . Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: 1.759 €/l .

. Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: . Ballenoil . Algete. Calle de la Pelaya, 1. Precio: 1.759 €/l .

. Algete. Calle de la Pelaya, 1. Precio: . Ballenoil . Parla. Avenida Cerro del Rubal, 7. Precio: 1.759 €/l .

. Parla. Avenida Cerro del Rubal, 7. Precio: . Ballenoil . Pinto. Avenida de Alcotanes, 5. Precio: 1.759 €/l .

. Pinto. Avenida de Alcotanes, 5. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Versalles, 17. Precio: 1.759 €/l .

. Madrid. Calle Versalles, 17. Precio: . Petroprix. Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: 1.759 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.879 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.879 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.879 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.899 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.899 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.899 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.899 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.915 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.939 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.939 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.939 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.949 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina Calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.959 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina Calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Shell . Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.959 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.979 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.979 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.979 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.989 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: . BP Río Corvo 365 . Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II, km 26. Precio: 1.989 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II, km 26. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: 1.989 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.994 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Meroil . Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: 1.999 €/l .

. Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: . BP Nassica 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: 1.999 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: . Shell Atalayuela 365 . Madrid. Calle Guadalcanal, 36. Precio: 1.999 €/l .

. Madrid. Calle Guadalcanal, 36. Precio: . Merodio. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.999 €/l.

Diésel

Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.729 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.729 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.729 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.729 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.729 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Esteba Rivas . Getafe. Calle Eratóstenes, 15. Precio: 1.738 €/l .

. Getafe. Calle Eratóstenes, 15. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.739 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.745 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: 1.749 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: . Super Gasoil 2016 S.L. . Villaconejos. Camino de la Cooperativa, 2. Precio: 1.749 €/l .

. Villaconejos. Camino de la Cooperativa, 2. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.759 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.759 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Simon Grup . Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas, km 283. Precio: 1.759 €/l .

. Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas, km 283. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: 1.759 €/l .

. Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.767 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.767 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.767 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.769 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida Europa, s/n. Precio: 1.769 €/l .

. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida Europa, s/n. Precio: . Ballenoil . Parla. Avenida Cerro del Rubal, 7. Precio: 1.769 €/l .

. Parla. Avenida Cerro del Rubal, 7. Precio: . Petroprix . Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.769 €/l .

. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: . Ballenoil . Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.769 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.769 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.769 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Petroprix. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: 1.775 €/l.

El Geoportal es como decimos, la herramienta que tiene siempre los datos de las gasolineras actualizados. Y tras ver los listados que señala para la mañana de este viernes, es posible que en otro momento, quieras hacer tu propia consulta de modo que nada como entrar en esta web y filtrar resultados en función de tu ubicación y según el tipo de combustible, viendo además el resultado en forma de un mapa interactivo como este que te dejamos a continuación, a modo de ejemplo: