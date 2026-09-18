Cielos nubosos en toda la provincia, con claros al final del día. Se esperan brumas y niebla matinal en zonas elevadas, además de precipitaciones débiles, más intensas por la mañana en la costa. Las temperaturas se mantienen estables, con algunos ascensos en Álava. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y lluvias con ligera tregua al atardecer

Las nubes se apoderan del cielo en Bilbao, dejando un grisáceo manto que preanuncia la jornada del 5 de octubre. Con una probabilidad de lluvia totalmente presente, los más madrugadores comenzarán el día bajo un ambiente cargado y húmedo, con temperaturas que apenas alcanzan los 15 grados y una sensación térmica que podría descender a 12. Durante la mañana, la lluvia puede asomarse con fuerza, haciendo que la precaución sea clave para quienes salgan de casa.

Ya por la tarde, aunque el cielo intentará despejarse con menos intensidad en las precipitaciones, se espera que la humedad persista, creando un ambiente pesado. La temperatura máxima alcanzará los 23 grados, ofreciendo un leve respiro, pero el viento predominante soplará suavemente desde el este, alcanzando hasta 6 km/h. A medida que el sol se ponga a las 20:16, la noche traerá consigo un descenso de las temperaturas, remarcando que la jornada ha sido marcada por un tiempo cambiante y algo inestable.

Cielos grises y lluvias intermitentes en Baracaldo

Las nubes grises amenazan con cubrir los cielos de Baracaldo, mientras el viento comienza a soplar con fuerza. A medida que avanza la mañana, la intensidad de la lluvia aumentará, dejando atrás un paisaje de charcos y suelos empapados, con temperaturas que rondan los 15 grados. En este escenario inestable, el día se dibuja cargado de humedad y un aire fresco que invita a estar alerta.

Por la tarde se espera una ligera mejoría en el tiempo, aunque no se puede descartar alguna lluvia intermitente, con probabilidades del 65%. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 23 grados, pero la sensación térmica puede caer cerca de los 13 grados. Con ráfagas de viento de hasta 30 km/h, es recomendable no olvidar el paraguas y estar preparado para un cambio repentino en el ambiente.

Guecho: cielo nublado con posibilidad de lluvia

La jornada en Guecho comienza con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia, alcanzando el 100% durante la mañana. El ambiente será cargado, con una temperatura mínima de 15°C que, junto con la alta humedad, puede hacer que la sensación térmica se sienta más intensa. El viento del norte soplará de forma moderada, alcanzando los 10 km/h, sin embargo, las ráfagas máximas podrían llegar a 30 km/h en ocasiones.

A medida que avance la tarde, la situación irá mejorando, aunque se mantendrá la posibilidad de lluvias con un 50% de probabilidad. La temperatura máxima alcanzará los 22°C, lo que brindará un respiro en comparación con la mañana. La salida del sol a las 07:54 y su puesta a las 20:16 nos regalarán más de 12 horas de luz, permitiendo una variación en el horizonte de Guecho.

Santurce: cielo nublado con posibles lluvias

La jornada se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente en la mañana, con probabilidad de lluvias que podría afectar la tranquilidad de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilan entre los 14 y 22 grados y un leve viento del norte podría aportar alguna frescura.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo, haciendo una pausa en las actividades cotidianas. Aprovechar las horas libres en este ambiente tranquilo puede ser una buena manera de conectar con el espacio y relajarse ante el espectáculo que ofrece la naturaleza.

Nubes y lluvia a lo largo del día en Basauri

Las nubes dominarán el cielo desde primera hora y se espera un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados. La sensación térmica será similar, trasladando una sensación de otoño anticipado. A medida que avance el día, la lluvia se hará presente con mayor intensidad desde la mañana, manteniendo la probabilidad alta hasta la noche.

Con temperaturas máximas que alcanzarán los 23 grados, el tiempo empeorará hacia la tarde con lluvias más frecuentes. No se olviden de llevar un paraguas y una chaqueta impermeable si planean salir; el ambiente húmedo y fresco invitará a disfrutar de un buen café caliente en casa.