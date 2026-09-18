Cielos nublados y chubascos en Andalucía: AEMET prevé cambios climáticos y vientos moderados

Los cielos en Andalucía presentan intervalos de nubes altas y algo de nubosidad baja en el litoral mediterráneo. En las sierras, se espera un aumento de la nubosidad que puede dar lugar a chubascos ocasionales, localmente intensos y acompañados de tormentas en las provincias orientales. Las temperaturas mínimas se mantienen estables, mientras que las máximas ascenderán en el litoral atlántico. Predominarán vientos flojos a moderados, con levante moderado a fuerte en el Estrecho.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 18 de septiembre

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza bajo un manto azul, donde apenas se asoman algunas nubes que no amenazan con lluvia. Con temperaturas que oscilarán entre los 18 y los 33 grados, la mañana se presenta cálida, perfecta para salir a disfrutar de la ciudad. Un ligero soplo de viento del noroeste, que rondea los 5 km/h, acariciará el rostro de los viandantes, sumando un toque de frescura en el aire.

Ya por la tarde, el sol brillará intensamente, regalándonos horas de luz hasta las 20:27. La sensación térmica se acercará a un cálido 33 grados, aunque la humedad, palpable y pesada, nos recordará que aún estamos en pleno verano. A lo largo de la jornada, no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de cada rincón sevillano sin preocupaciones, como si la tarde nos ofreciera un suave abrazo.

CÃ³rdoba: cielos nublados y cambios inminentes

Córdoba se despierta con un aire fresco que presagia cambios inminentes. Las primeras luces del día se asoman tras las nubes que cubren el cielo, prometiendo un panorama variable a lo largo de las horas. A medida que transcurre la mañana, las temperaturas rondarán los 17 grados y podría sentirse una ligera brisa, aunque sin rastro de lluvia por ahora.

Sin embargo, la tarde se presenta con un marcado contraste: se prevén vientos fuertes que alcanzarán ráfagas de hasta 30 km/h y un descenso térmico significativo hacia la noche. Con una máxima de 33 grados, la sensación térmica podría resultar agobiante debido a la alta humedad. Es recomendable no olvidar el paraguas, ya que las condiciones inestables pueden sorprender en cualquier momento.

En Huelva, cielo mayormente despejado y templado

La jornada se presenta con un tiempo templado y mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no deberían afectar la tranquilidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 29 grados y aunque el viento soplará suavemente, no se anuncian precipitaciones.

Este es un momento perfecto para salir a pasear y disfrutar del ambiente relajado de la ciudad. Las temperaturas agradables invitan a realizar actividades al aire libre, así que no dudes en aprovechar esta jornada para disfrutar de un agradable día.

Ambiente caluroso con posibles lluvias en CÃ¡diz

El amanecer en Cádiz promete un inicio de jornada con un cielo mayormente despejado, acompañando suavemente a los madrugadores desde las 08:09. A medida que avance la mañana, las temperaturas irán en ascenso, alcanzando los 20°C, aunque la sensación térmica podría llegar a ser de 31°C, lo que indicará un ambiente caluroso. Para la tarde, se espera que el cielo se mantenga poco nublado, aunque habrá un 45% de probabilidad de lluvia en la tarde-noche, así que es recomendable estar preparado.

La brisa del sur, con una velocidad suave de 5 km/h, hará que el calor sea un poco más llevadero. Sin embargo, la humedad será alta, alcanzando el 85%, lo que generará un ambiente pesado. Durante la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán los 27°C, por lo que puede ser una buena idea disfrutar de las horas de luz hasta la puesta del sol a las 20:28, aprovechando el tiempo cálido antes de que se anuncien posibles lluvias.

JaÃ©n: cielo despejado y tarde soleada

La mañana en Jaén se presenta con un cielo despejado y temperaturas agradables que rondan los 19 grados. A medida que avanza el día, el tiempo se mantendrá mayormente soleado, aunque podría aparecer alguna nube dispersa en la tarde, sin mucha probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de temperaturas que alcanzarán hasta los 29 grados. Será un buen momento para salir, así que no olvides llevar ropa ligera y aprovecha para dar un paseo bajo el sol, especialmente por la tarde.

Ambiente fresco con chubascos intermitentes en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con mínimas de 20 grados, mientras que el cielo se despide de la noche con destellos de sol. Con la llegada de la mañana, el termómetro irá ascendiendo y se anticipan chubascos intermitentes a partir de media mañana, que darán paso a un cielo parcialmente nublado durante la tarde, marcando un máximo de 28 grados.

A medida que avanza el día, se recomienda contar con paraguas a la mano, ya que la tarde y noche podrían traer precipitaciones puntuales. Además, el viento empezará a soplar desde el este a una velocidad moderada, lo que puede añadir un toque refrescante a la jornada, a pesar de la alta humedad relativa que se espera.

Granada: cielos cubiertos con lluvia intensa

La mañana en Granada se presenta con cielos cubiertos, donde la probabilidad de lluvia es alta y la sensación térmica se siente fresca, rondando los 15 grados. A medida que avanzamos hacia la tarde, la situación se complica, ya que la lluvia se intensificará, alcanzando probabilidades muy elevadas. Las temperaturas, sin embargo, podrían llegar a los 28 grados en su punto máximo, lo que ofrecerá un pequeño respiro.

Para quienes planeen salir, es recomendable llevar un paraguas y vestir ropa cómoda pero ligera. Apreciemos el juego de luces entre las nubes y aprovechemos los momentos que haya sin lluvia para disfrutar del ambiente.

AlmerÃ­a: cielo nublado con chubascos por la tarde

Las primeras horas traen un cielo parcialmente nublado que, a medida que avanza la mañana, podría dar paso a chubascos intermitentes. La temperatura comienza suave, con una mínima de 21 °C, pero durante la tarde el mercurio se elevará hasta los 28 °C.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia se intensificará, con probabilidades del 75% de experimentar precipitaciones. Se recomienda llevar paraguas y disfrutar de la mañana antes de que el clima cambie. Además, el viento soplará de forma moderada, con rachas que podrían alcanzar los 30 km/h.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET