Ya en cines: la cartelera, entre sustos y risas con el estreno de ‘Resident Evil’ y ‘Coyote vs. Acme’

Con la llegada del viernes, las salas de cine vuelven a nutrirse de toda una serie de novedades que llegan dispuestas a arrebatarle el liderato de la taquilla a apuestas familiares como Tadeo Jones y la lámpara maravillosa y a una La Odisea que en nuestro país ya ha recaudado más de 14 millones de euros desde su estreno el pasado 17 de julio. Hoy, la cartelera amanece con toda una retahíla de ficciones variadas, entre las que destaca el terror de Resident Evil, la nueva adaptación de la franquicia de videojuegos dirigida por Zach Cregger (Weapons) y la película que Warner Bros quiso esconder para siempre, Coyote vs. Acme. A continuación, repasamos los estrenos más relevantes que ya están disponibles en el patio de butacas de nuestros cines:

Estrenos de la cartelera

‘Resident Evil’

Los fans no deberían esperar la versión de ninguna entrega de la propiedad intelectual de Capcom. Cregger ya advirtió que quería crear una historia original dentro del universo de la popular saga de videojuegos. Irónicamente, los tráilers y los adelantos promocionales han encandilado a los jugadores y amantes de la IP.

Protagonizada por Austin Abrams (Euphoria), la trama nos pone en la piel de un mensajero médico que se ve inmerso en una carrera por la supervivencia cuando debe realizar un encargo en Raccoon City.

‘Coyote vs. Acme’

Warner Bros. estuvo a punto de esconderla para siempre en un cajón, pero por suerte, Ketchup Entertainment se hizo con los derechos de distribución de esta cinta que mezcla los dibujos animados con la acción real.

En la trama, Wile E. Coyote, harto de que los productos de ACME le ocasionen serias lesiones en su caza del Correcaminos, contrata a un abogado tan perdedor como él para demandar a la empresa.

‘Tiempo de victoria’

Adaptando la obra de David Haig, este drama bélico narra las 72 horas previas al Día D, donde el capitán James Stagg (Andrew Scott), jefe del servicio meteorológico, fue clave para elaborar el pronóstico temporal más relevante de la historia de la humanidad, con un general Dwight D. Eisenhower que deberá tomar la decisión correcta en una batalla clave para el devenir de la Segunda Guerra Mundial.

‘En la zona gris’

Ha tardado más de la cuenta, pero los admiradores del cine de Guy Ritchie ya pueden ver su último thriller de espionaje coprotagonizado por Jake Gyllenhaal, Henry Cavill y Eiza González. El argumento de En la zona gris sigue a un grupo de agentes de élite que son enviados a un país remoto para recuperar una fortuna robada por un malvado cacique.

‘Femenino, singular’

Drama social que nos presenta a Nayeli, una joven mexicana que trabaja como empleada doméstica en Barcelona. Enfrentándose a una sociedad que no para de juzgarla, Nayeli intentará recuperar el control de su vida encontrando la fuerza necesaria para transformarse.

‘Tanit’

Pep Garrido escribe y dirige este drama fantástico sobre la infancia en el que conocemos a Tanit, una niña que campa a sus anchas por los bosques de Montseny, mientras su madre guarda reposo por un embarazo de riesgo. Un día, mientras busca a su perro, Tanit conoce a la abuela Perona, una vieja cascarrabias a quien todo el mundo llama bruja.