Todo sobre la nueva película ‘Resident Evil’: ¿Puede Zach Cregger firmar la mejor entrega de la franquicia?

Resident Evil ha tenido varias adaptaciones desde el lanzamiento de la película original en 2022. La mayoría de entregas del videojuego de Capcom en el cine pertenecieron a la saga protagonizada por Milla Jovovich, la cual seguía algunos de los acontecimientos, personajes y villanos de la franquicia. Aquella IP audiovisual fue de más a menos y ni la última versión de 2021 ni la cancelada serie que Netflix canceló, supieron estar a la altura de la historia creada por Shinji Mikami y Tokuro Fujiwara. Ahora, la última aproximación fílmica de Zach Cregger apunta a ser la mejor de todas ellas, dejando paradójicamente de lado, la trama habitual de la propiedad intelectual de las consolas.

La principal garantía de calidad de esta adaptación –la cual se titula simple y llanamente Resident Evil– se encuentra detrás de las cámaras. Cregger es una de las grandes voces autorales del nuevo cine de terror, habiendo demostrado ya un dominio de la narrativa y una habilidosa mezcolanza de géneros con sus dos largometrajes anteriores, Barbarian (2022) y Weapons (2025). Colaborando con él desde el libreto, el director ha contado con la colaboración de Shay Hatten, responsable del guion de la tercera y la cuarta parte de la saga John Wick. A diferencia de otros proyectos que beben directamente del mundo virtual, nutriéndose de los planteamientos de sus respectivos universos, Cregger lo ha tenido claro: su recreación de Raccoon City se centrará en contar una sinopsis original, separada de personajes clásicos como Leon S. Kennedy, Chris Redfield o Jill Valentine.

La nueva película de ‘Resident Evil’: terror de supervivencia puro

Para contar su propia versión, Cregger ha apostado por crear una historia que recrea la atmósfera de terror del universo de Resident Evil, pero teniendo a un protagonista corriente que no sabe desenvolverse ni con armas de fuego ni con el combate cuerpo a cuerpo. Porque de tener a uno de los héroes canónicos de la franquicia, los espectadores no tendrían un miedo real por lo que les ocurra, como sí tendrán por el rol que encarna el actor Austin Abrams.

La estrella de Euphoria y Weapons da vida al mensajero médico Bryan, quien se ve inmerso en una carrera contrarreloj por sobrevivir al aceptar un último encargo en Raccoon City, en la noche en la que se libera el peligroso virus de la corporación Umbrella.

Acompañando a Abrams encontramos a Zach Cherry, Kali Reis, Paul Walter Hauser, Johnno Wilson y Devon Stewart, entre otros.

Cregger también ha explicado que busca plasmar las mecánicas del videojuego, incluyendo la búsqueda de llaves para abrir candados y el uso de las diferentes perspectivas que ha tenido tradicionalmente la saga, desde los planos en tercera persona a los puramente subjetivos.

En los visionados de prueba, los asistentes la han descrito como una versión de terror al estilo de Mad Max: Furia en la carretera (2015).

¿Cuándo se estrena ‘Resident Evil’?

𝙸𝚗𝚌𝚘𝚖𝚒𝚗𝚐 𝚌𝚊𝚕𝚕 𝚏𝚛𝚘𝚖 𝚁𝚊𝚌𝚌𝚘𝚘𝚗 𝙲𝚒𝚝𝚢… TICKETS ARE ON SALE NOW. From the mind of Zach Cregger, director of Weapons and Barbarian. Filmed for IMAX – Resident Evil is in theatres September 18. #ResidentEvilㅤ pic.twitter.com/WDLHtzf2Xr — Resident Evil (@ResidentEvil) September 1, 2026

Resident Evil llegará a los cines españoles el próximo 18 de septiembre, compitiendo en la taquilla con Coyote vs. Acme o el drama bélico, Tiempo de victoria. ¿Conseguirá esta última aproximación ser por fin un filme que le haga justicia a la marca de videojuegos?