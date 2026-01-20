Fue un fracaso estrepitoso, pero esta aventura del creador de ‘Juego de Tronos’ brilla en Prime Video

En más de una ocasión hemos hablamos de cómo el streaming consigue ofrecer una «vida extra» a aquellas producciones que no logran obtener una relevancia suficiente en el box office. Porque parece evidente que las plataformas no sólo han cambiado el paradigma de consumo de los espectadores, sino también el estándar con el que se mide el éxito o el fracaso de los proyectos. Como ejemplo de esto último, encontramos el reciente estreno de una adaptación de George R.R. Martin: Tierras perdidas ya está disponible en Prime Video.

El creador de Juego de Tronos ha creado historias más allá del mundo de Poniente. De hecho para encontrar la primera versión cinematográfica de una de sus novelas, debemos retrotraernos a 1987 con Nightflyers, la nave viviente (Robert Collector). A pesar del éxito y de las ganancias multimillonarias que le ha propiciado la serie (y sus spin-off derivados) de HBO Max, Martin no ha tenido suerte con sus otros relatos en el audiovisual, aunque ahora parece que Tierras perdidas puede encontrar concentrado, el nicho de su público en Prime.

Disponible en el catálogo de la marca fundada por Jeff Bezos desde el pasado 16 de enero, la cinta dirigida por Paul W.S. Anderson no logró corresponder en la taquilla a su presupuesto de 55 millones de dólares. Responsable de las adaptaciones de la saga de videojuegos de Resident Evil, la carrera de Anderson ha ido decreciendo en notoriedad y sobre todo, en el impacto de una cartelera que ya no le responde como antaño. Pues antes de esta producción de corte sobrenatural, el director británico tampoco fraguo unos grandes resultados ni con Resident Evil: Capítulo final (2017) ni con Monster Hunter (2020). Con una sobrada proyección internacional, Tierras perdidas únicamente pudo aunar 6 millones de dólares en la caja de Constantin-Film.

Eso sí, su aparición en el terminal la ha llevado a liderar el top 10 de las películas más vistas por delante de producciones de corte autoral, como The Quiet Girl (Colm Bairéad, 2022) o los filmes de acción A Working Man (David Ayer, 2025) y El protector (David Ayer, 2024), protagonizados por Jason Statham.

George R.R.Martin y su ‘Tierras perdidas’ es Nº1 en Prime Video

La sinopsis oficial es la siguiente: «Una reina desesperada por encontrar la felicidad en el amor, envía a la poderosa bruja Gray Alys a las Tierras Perdidas, en busca de un poder mágico que permite a una persona transformarse en hombre lobo. Con el misterioso cazador Boyce, apoyándole en su lucha conta las criaturas oscuras y despiadadas, Gray deambula por un mundo inquietante y peligroso. Pero sólo ella sabe que, cada deseo que se concede, tiene consecuencias inimaginables».

Tierras perdidas está protagonizada por Milla Jovovich, al que el público reconoce especialmente por haber interpretado a Alice en las entregas Resident Evil y por ser Leeloo en la icónica, El quinto elemento (Luc Besson, 1997). A su lado, encarnando al cazador, encontramos a la ex estrella de Marvel, Dave Bautista. El elenco secundario se completa con Arlu Jover, Amara Okereke, Fraser James, Simon Lööf y Deirdre Mullins.

El escritor no estuvo involucrado

George R.R. Martin no estuvo involucrado en la producción ejecutiva de Tierras perdidas y aunque esta cambia el final de la historia original, el escritor reconoció que el filme captura la esencia y el tono de su obra, mejor que la mayoría de adaptaciones que le han hecho a lo largo de su carrera.