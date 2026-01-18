Revolucionó el cine de zombis hace dos décadas y su secuela llega ahora al streaming: no has visto nada igual

Hace casi un siglo, el subgénero de los zombis aterrizó en la gran pantalla de la mano de Bela Lugosi con La legión de los hombres sin alma (Victor Halperin, 1932). Aunque la idea del muerto viviente tal y como lo conocemos en la cultura popular, proviene de la revolucionaria La noche de los muertos vivientes (George A. Romero, 1968). Con oleadas, el arquetipo narrativo ha ido y venido hasta vivir un renacer con la serie The Walking Dead, a partir del 2010. Pero eso sí, bastante antes tuvimos un título que volvió a revolucionar el concepto y que más de dos décadas después, ha tenido una secuela que ya está disponible online: los zombis infectan el streaming con el estreno de 28 años después.

La llegada de la continuación a las plataformas no podía ser más propicia para los fans. Pues este fin de semana se ha estrenado en cines su seguimiento directo, 28 años después: El templo de los huesos. Una secuela elogiada por la crítica internacional y que en esta ocasión, en vez de estar dirigida por Danny Boyle, Nia DaCosta (Candyman) ha asumido la labor de liderazgo tras las cámaras. Ahora, esa proyección en la actualidad coincide con el resurgir de su cinta de zombis antecesora en el streaming, haciendo que 28 años después ya esté disponible en la plataforma de Movistar Plus.

Top Gun: Maverick (Joseph Kosinski, 2022) nos enseñó como la nostalgia se ha convertido en un valor en alza en Hollywood. Siguen haciéndose remakes, pero hoy más que nunca, existe un ejercicio de reinicio/continuación de las historias de siempre. Y claro, si a esto le sumamos que para este regreso estuvieron implicados tanto el director original (Boyle), como Alex Garland, el guionista que tuvo la idea prístina del relato, el resultado no puede ser otro que el de un blockbuster cargado de impronta autoral.

Los zombis infectan el streaming: ’28 años después’ ya está online

La vuelta de los zombis (aquí en realidad infectados) al streaming es en realidad un salto temporal de 28 años, como se lee explícitamente en el propio título. En este caso, la trama se sitúa en una comunidad de supervivientes que vive aislada en una isla para protegerse de los infectados. Sin embargo, entre dicha población se encuentran Alfie y su madre enferma, quienes deben abandonar la seguridad del ínsula para buscar medicinas.

En el elenco encontramos al prácticamente debutante Alfie Williams, junto a estrellas consagradas de la talla de Jodie Comer (El último duelo), Aaron Taylor-Johnson (Nosferatu), Ralph Fiennes (Cónclave) y Jack O’Connell (Los pecadores).

Una apuesta arriesgada

28 años después no es una continuación convencional, diseñada para ser un taquillazo que encandile al fandom. Tras 28 días después y la ignorada 28 semanas después (Juan Carlos Fresnadillo, 2007), el trabajo de Boyle y el guion de Garland logra sorprender, huyendo de los convencionalismos y adentrándose en un escenario completamente nuevo y estimulantemente creativo.

Dos horas de aventura trepidante que representa, la novedad en el streaming que no te puedes perder este fin de semana.