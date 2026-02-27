Dura hora y media, está en Netflix y es una de las películas más desconocidas de José Coronado: un thriller desgarrador sobre ETA

Más allá de la grandeza internacional de figuras como Antonio Banderas o Javier Bardem, el público español tiene cierta predilección por un tipo de actores nacionales que han sabido brillar tanto en la gran pantalla, como en las pequeñas producciones televisivas. Su aura no posee el glamur de otras estrellas de la industria, pero son nuestros. Muy nuestros. Ahora, uno de ellos está triunfando en Netflix con una película que se estrenó en cines hace más de una década: Sí, José Coronado lo ha vuelto hacer.

Aunque en la actualidad posea una carrera repleta de proyectos y dos Goyas en su vitrina, el madrileño no comenzó a ganarse la vida como intérprete hasta casi la treintena. Los pequeños papeles en cintas menores fueron su mili particular y la televisión, un escaparate crucial para su reconocimiento popular. De hecho, fue el dinero obtenido por protagonizar un anuncio de whisky en Menorca en los 80 lo que le permitió dar el salto profesional que años después se consagraría con el éxito de series como Periodistas (1998). Pronto, le llegarían grandes papeles a raíz del aplaudido tándem con el cineasta Enrique Urbizu.

Sin embargo, jamás dejó de ser un perfil clave para las audiencias de las cadenas, tanto en una época donde no existía el streaming como en el cambio de paradigma del consumo audiovisual de nuestros días. Ahí están El príncipe (2014), Vivir sin permiso (2018) o la reciente, Entrevías (2022). Por eso no es de extrañar que de tanto en tanto seamos testigos de cómo en Netflix, antiguos trabajos de José Coronado cobran una nueva vida, fruto de la popularidad y cercanía que el actor ha transmitido siempre a lo largo de su trayectoria. El último caso es el de Fuego, una cinta del 2014 que lleva varias semanas dentro del top 10 de Netflix España.

Netflix está arrasando con esta película de José Coronado

Fuego es un thriller de venganza que nos presenta a Carlos (Coronado), un policía cuya vida dio un giro de 180 grados tras un atentado de ETA. La bomba puesta por el grupo terrorista le arrebató las piernas a su hija y terminó con la vida de su mujer y a pesar del paso de los años, vive presa del odio. Un día decide mudarse a una pequeña localidad del País Vasco para trazar un ojo por ojo y, actuar contra la familia del terrorista que le arruinó la vida.

Disponible en Netflix pero también en Movistar Plus+ y FlixOlé, el reparto principal de esta cinta protagonizada por José Coronado se completa con Aida Folch, Leire Berrocal, Jaime Adalid y Mikel Losada, entre otros.

Arrasando en la plataforma

Al igual que le ocurrió con títulos de su filmografía no tan conocidos como Hijo de Caín (2013) o Puntos suspensivos (2024), el triunfo de Fuego vuelve a demostrar el reclamo que supone para los suscriptores la simple presencia de Coronado, sin importar la antigüedad del proyecto o de si este, tuvo un buen desempeño en la taquilla.

Fuego representa un entretenimiento digno que encandilará a los fans del actor madrileño. Eso sí, no esperéis nada nuevo. Su premisa cumple lo prometido y se entrega de lleno al carisma de la estrella más querida del panorama nacional.