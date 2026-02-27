Dónde ver ‘Man on the Run’: el documental de Paul McCartney que ningún amante de la música se debe perder

La beatlemanía es una fiebre imperecedera en la mayoría de los amantes de la música. Y eso, el mundo audiovisual lo ha reconocido desde el primer momento. Por ello, bajo el reclamo moderno de los biopics musicales, en 2028 asistiremos a un evento cinematográfico sin precedentes: cuatro películas sobre Los Beatles, una por cada miembro de la banda. Pero como la paciencia nunca ha sido la mayor virtud del fanatismo, el estreno del nuevo documental de Paul McCartney llega para paliar esa expectación sobre el futuro fílmico de los cuatro de Liverpool: Man on the Run ya está disponible en el streaming.

Es realmente complicado contar la cantidad de piezas documentales asociadas al universo de Los Beatles. Están desde los trabajos aprobados por su sello, Apple Corps y luego, todas aquellas producciones que no forman parte de la oficialidad del grupo como propiedad intelectual. Sin embargo, existen proyectos ineludibles que todo acólito debería conocer. Por ejemplo, Get Back (2021) de Peter Jackson o Beatles’ 64 (2024) de Martin Scorsese. No obstante, la relevancia de estos artistas es tan gigantesca como para que cada uno de ellos tenga aproximaciones fílmicas a su vida y obra. En el terreno documental, Paul McCartney tiene alrededor de 20 largometrajes. Historias enfocadas en los conciertos o miradas personales sobre su proceso creativo, apreciable sobre todo en McCartney 3,2,1 (2021), miniserie disponible en Disney Plus.

Ahora, el último acercamiento es Man on the Run. Una película donde aborda su renacimiento creativo tras abandonar la banda y que acaba de estrenarse en exclusiva en Prime Video.

El documental imperdible de Paul McCartney

Dirigido por Morgan Neville, Man on the Run ha recibido un gran número de reseñas positivas por parte de la prensa especializada. Entre otras cosas por el buen hacer de su director con todo el material inédito (grabaciones, películas domésticas, fotos familiares…) con el que beatlemaníacos pueden tener una nueva mirada personal en un documental en el que Paul McCartney cuenta cómo entró en depresión tras renunciar a Los Beatles y su renacer musical teniendo a su lado a su mujer, Linda McCartney y apoyándose en la fundación de su nuevo grupo, Wings.

El resultado es un repaso de poco menos de dos horas de un periodo de la vida de McCartney no tan explotado. Rodado con maestría por un oscarizado Neville que se llevó la estatuilla dorada en 2014 al mejor largometraje por A 20 pasos de la fama y que en 2024 nos regaló la estupenda ¡Steve Martin!

Una pieza «emocionante y un poco agridulce»

Como bien ha contado el propio McCartney en entrevistas y comunicados a través de su página web, Man on the Run no es simplemente un repaso biográfico de su vida, sino una forma de poner en valor una de las épocas más difíciles de su carrera.

El cantante expresó que este era un homenaje a su mujer y una especie de análisis justo para el desempeño real de Wings, una banda con la que según él, se fue muy injusto por parte del sector de la prensa musical.