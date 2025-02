La saga de películas sobre Los Beatles podría haber encontrado a su Yoko Ono

La tendencia de los biopics musicales sigue en alza, hasta el punto donde cada vez quedan menos leyendas que retratar en la gran pantalla. Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, Amy Winehouse en Back to Black, Elvis…y sólo en este mes de febrero tendremos por ejemplo, la llegada de otras dos radiografías sobre iconos de la música. Primero la María Callas de Angelina Jolie y después, el Bob Dylan de Timothée Chalamet en A Complete Unknown. Esta última con ocho nominaciones a los Premios Oscar 2025, incluida la consideración para el actor de ascendencia francesa. Pero a pesar de la grandiosidad de estos perfiles, ninguna de estos retratos fílmicos parecen estar a la altura del conjunto de películas sobre Los Beatles de Sony Pictures y Sam Mendes. Una saga con un potente casting que quizás acaba de encontrar a su gran elemento discordante: la actriz que dará vida al personaje de Yoko Ono.

Hace prácticamente un año, el cineasta de American Beauty y Camino a la perdición anunciaba el ambicioso proyecto de retratar en la gran pantalla varias películas sobre Los Beatles. La banda de rock más conocida del mundo ha sido llevada al cine (bajo la encarnación de los propios músicos) en varias ocasiones, aunque nunca antes desde un perfil tan dramático y solemne. Concretamente, los cuatro de Liverpool tendrán una cinta de cada uno, narrando su pasado y perspectiva mundial del fenómeno que supuso el nacimiento, auge y separación de la banda. El titánico proyecto parece ir como la seda y de hecho, ya existe una especie de acuerdo general sobre quiénes serán las estrellas que den vida a los miembros del grupo. Según las diferentes filtraciones, Barry Keoghan será Ringo Starr, Harris Dickinson interpretará a John Lennon, Joseph Quinn asumirá el papel de George Harrison y Paul Mescal se pondrá en la piel de Paul McCartney. Un reparto a la altura de su leyenda musical que representan los autores de ‘Let It Be’, ‘Help’ o ‘Hey Jude’, entre sus múltiples éxitos. Ahora, el elenco podría tener una nueva incorporación que si bien no goza de la relevancia de sus protagonistas, jugará un papel crucial en el futuro del grupo. El equipo de desarrollo de la tetralogía sabe ya quién debería ser la indicada para interpretar a Yoko Ono.

Las películas de Los Beatles y Yoko Ono

Varios medios norteamericanos se han hecho eco de la notica en la que se pone voz y rostro a la mujer de origen japonés que fue la pareja de John Lennon. Hablamos de Anna Sawai, una actriz y cantante neozelandesa que los cinéfilos conocerán sobre todo, gracias a la serie de Shôgun. Una ficción sobre el Japón feudal del Siglo XVII, por la que terminaría llevándose el Globo de Oro y el Emmy a la mejor actriz gracias a su personaje de Lady Mariko.

Eso sí, la presencia de Sawai en la escena no se reduce únicamente a la serie disponible en Disney +. La joven de 32 años hizo su debut fílmico con un pequeño papel en Fast & Furious 9 y después, apareció en otras dos series de éxitos de Apple TV +; Pachinko y Monarch: El legado de los monstruos. Esta nueva decisión para el reparto fue informada por primera vez por el medio The InSneider y sirve en realidad para hacernos un poco a la idea de lo gigantesca que será esta colección de películas sobre Los Beatles. Por el momento, desconocemos cuáles serán los argumentos, ni cuál será la primera de las historias que llegará a la gran pantalla, pero sabemos que Ringo Starr y Paul McCartney se encuentran entre los productores ejecutivos y que las familias de John Lennon y George Harrison están implicadas en el desarrollo de las cintas. Las fechas no están del todo claras y se habla del estreno de una primera película en 2027.

Sam Mendes: «Es un honor para mí»

El dos veces ganador del Oscar por American Beauty y autor entre otras, de producciones como Skyfall o El imperio de la luz ya expresó su emoción cuando se anunció pro primera vez el proyecto de la mano de Sony Pictures con el apoyo de Apple Corps, la multinacional que gestiona las licencias de todo lo relacionado con el grupo, incluyendo por supuesto estas futuras películas de Los Beatles:

«Es un honor para mí contar la historia de la mejor banda de rock de todos los tiempos y estoy emocionado de desafiar la noción de lo que constituye un viaje al cine», explicaba Mendes.