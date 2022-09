Tom Hanks tuvo el síndrome del impostor cuando trabajó con Paul Newman

Cuando rodó Camino a la perdición, Tom Hanks ya había ganado dos premios Oscar a mejor actor por Filadelfia y Forrest Gump, aparte de participar en títulos taquilleros como Big, Apolo 13 y Salvar al soldado Ryan. Sin embargo, a pesar de esos galones, Hanks acaba de confesar que sintió el síndrome del impostor cuando compartió escena con Paul Newman en la obra maestra que Sam Mendes estrenó en 2002.

En el podcast Armchair Expert with Dax Shepard, el intérprete recordó el tiempo de rodaje que compartió con Paul Newman mientras rodaba Camino a la perdición: “Hice una película con el Sr. Paul Newman. Me tomó un poco hacer las paces con ese hecho; estuve en una película con Paul Newman”, repetía el actor como todavía no creyéndose su implicación en el filme. Aparte de recordar esa experiencia profesional impagable, compartiendo anécdotas como la que todo el equipo tuvo con el protagonista de Dos hombres y un destino. Cuando Newman hizo su escena, se produjo un momento de silencio y conocedor del impacto que su figura tenía en los demás miró a todos y dijo “El primer día te sientes un poco cohibido, ¿no?”. Rapidamente la actitud se destenso y todos se libraron de cualquier tipo de atadura y presión.

Además del honor que supone haber trabajado con una leyenda de Hollywood, Hanks se llevó un consejo muy práctico de Paul Newman que, a día de hoy sigue llevando a cabo: “¿Sabes lo que aprendí de Paul Newman y lo uso hasta el día de hoy? Lo primero, antes del maquillaje es tu cara sumergida en una herrada de agua helada”.

Newman falleció en 2008. Su última interpretación fue doblar al personaje de Doc Hudson en la película de Cars y fuera de la animación, bordó un trabajo lleno de matices para Camino a la perdición, asumiendo el rol del líder mafioso John Rooney. Su trabajo le otorgó del mismo modo, la nominación al Oscar definitiva, aunque la estatuilla se la acabó llevando Chris Cooper por El ladrón de Orquídeas. Donde sí terminó alzándose con el galardón fue por El color del dinero de Martin Scorsese.

A Tom Hans lo hemos visto recientemente en el papel del Coronel Tom Parker, manager del Rey del rock de la cinta Elvis y haciendo de Geppetto en el live action de Pinocho, disponible desde el jueves pasado en Disney +.