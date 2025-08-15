Era Franco, pero Martínez

Unas veces si, pero no siempre bastan las intenciones. Justo antes de comenzar la liga, el Comité Técnico de Arbitros ha llevado a cabo algunos retoques que no conducen ni siquiera a un lavado de imagen y de los otros habrá que ver cómo y en qué medida se cumplen.

En la Premier no se publican las designaciones ni siquiera un día antes de cada partido, sino que el árbitro en cuestión se planta en el campo con sus credenciales y punto pelota. Dicho sea para que nadie crea que la idea, sea de Soto, el presidente, Díaz, el director deportivo, Manzano, el nominador o Prieto del VAR, es genial o un invento. En todo caso, una copia intrascendente.

Que Gil Manzano sea a partir de ahora Jesús Gil, no opta para que el aludido siga llamándose Jesús Gil Manzano. Será si acaso gracioso que alguien crea que el antiguo presidente del Atlético de Madrid, q.e.p.d, se ha reencarnado en árbitro. En todo caso, malo si aparece un Pedro Sánchez o un Ernesto Núñez porque cabe recordar que el segundo apellido se impuso debido a a la coincidencia del nombre del murciano Franco Martínez, Angel, para evitar insultos al Generalísimo a través de un penalti no pitado.

Iniciar la cuenta de ocho segundos cada vez que el portero tenga que poner el balón en movimiento tras un saque de puerta no debería constituir novedad alguna. Con pedir a los colegiados algo más de atención con la pérdidas de tiempo sería suficiente porque nos tememos que las manecillas de cada cronómetro no correrán a la misma velocidad en todos los relojes.

Lo más relevante y por ahí va lo de las intenciones, se refiere a la aplicación del reglamento de VAR que nunca se ha respetado. La circular repartida dice que solo deberán intervenir cuando se produzcan errores manifiestos, lo que implica no parar el encuentro y tirarse cinco minutos para decidir si, dentro del área, un jugador se ha tirado o le han tirado. Al menos, eso anuncian, los vigilantes instalados en el VOR ya no serán a su vez árbitros de campo. Eso si se puede calificar como un pequeño avance.